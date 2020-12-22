يوسفي :التلقيح هو السلاح الوحيد للقضاء على كورونا والتخوف تغذيه لوبيات

طمأن المختص في الأمراض المعدية ورئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية, البروفيسور محمد يوسفي حول فعالية وأهمية اللقاح المضاد لفيروس كورونا, مؤكدا أن التلقيح هوالسلاح الوحيد الذي يمكنه القضاء أو السيطرة على وباء مؤكدا ان التخوف من اللقاح الجديد تغذيه بعض اللوبيات

وقد صرح يوسفي لدى نزوله ضيفا على حصة “ضيف التحرير” التي تبثها القناة الاذاعية الثالثة, أن أكبر اكتشاف بالنسبة للبشرية منذ العالم باستور هو التلقيح الذي يعتبر بمثابة سلاح سمح لنا بالقضاء على الكثير من الامراض و مراقبتها وبصفتي مختص في الأمراض المعدية فانني أرى أن التلقيح هو سلاح هام والوحيد الذي يمكنه القضاء على وباء ما أو السيطرة عليه كما أشار في هذا الاطار أنه امر عادي بالنسبة للمواطن البسيط أن يقلق لأن الأمر يتعلق بمرض جديد وهو فيروس اكتشفناه للتو خاصة وأنه تم ايجاد اللقاح في أقل من سنة بيدا أن العادة أن يستغرق الأمر من 4 الى 5 سنوات فأكثر و قد أرجع هذا المختص في الأمراض المعدية التوصل الى لقاح في وقت قياسي لسببين تبادل المعلومات العلمية بين خبراء مختلف البلدان والامكانيات المالية التي خصصتها العديد من المخابر عبر العالم مبرزا أنه بهدف طمأنة المواطن تم اعداد اللقاح في ظرف قياسي لسببين الأول يكمن في تبادل لم نشهده من قبل للمعلومات العلمية وهو الأمر الذي ادى إلى تسجيل أكثر من 150 مشروع لقاح . أما السبب الثاني و هو هام جدا فيتمثل في شروع عدة مخابر في ايجاد اللقاح و خاصة رصد أموالا طائلة على حد قوله

و بغية تشجيع المواطنين على التلقيح و مكافحة التخوف الذي تغذيه بعض اللوبيهات التي تناهض كل اللقاحات العالمية, دعا الخبير الى القيام بعمل تحسيسي واعلامي قبل الشروع في عملية التلقيح و اصر الخبير في السياق نفسه على التحسيس والاعلام للمواطنين حتى لا ندع مجالا لأي جهة من شأنها التأثير سلبا على العملية, مشيرا إلى وجوب البدء في ذلك قبل الشروع في العملية