يمكن تحويل محنة كورونا إلى منحة

محمد بوضياف : خطاب وزير الصحة الذي هزّ معنويات الشعب



أحمد صادوق: القرارات المتخذة هي في الاتجاه الصحيح



أحمد الدان: القرارات متقدمة

ثمن ناشطون و فاعلون في تصريح خصوا به جريدة ” الوسط ” ماتضمنه خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للأمة حول الوضع الراهن الذي تمر بها الجزائر، أين أجمعوا بأن القرارات المتخذة هي في الاتجاه الصحيح ووجب على الجميع التجاوب معها.

محمد بوضياف

خطاب الرئيس تجاوز خطاب وزير الصحة

ثمن المحلل السياسي محمد بوضياف ماتضمنه خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للأمة حول الوضع الراهن الذي تمر بها الجزائر، مشددا بأن رئيس الجمهورية حرص على اكتساب ثقة المواطن من خلال استعراض إمكانات الدولة التي بدت محترمة جدا ، وتجاوزت خطاب وزير القطاع الصحي الذي هزّ معنويات الشعب .

اعتبر محمد بوضياف في تصريح خص به الوسط بأن رئيس الجمهورية حاول الاستجابة لكل متطلبات الدفاع عن صحة المواطن والتخندق معه في محنته وحمايته، سواء بغلق الحدود ، وفرة البضائع واستمرار تدفقها وضبط كل سلوك من شانه المساهمة في انتشار العدوى ، وقف المسيرات والحراك ، غلق دور العبادة ، مبرزا بأن خطاب رئيس الجمهورية تضمن قيم التضامن والمسؤولية والحزم معا في هذا الظرف ، لافتا بأن منهجية التعامل المتدرج حاضرة وتحتاج مساهمة المواطن للتحكم في مستويات الخطر .

وفي سياق متصل، قال المتحدث :” سننتظر قيمة ما حمله خطاب رئيس الجمهورية من خلال استجابة المصالح المختلفة وتنفيذ تعليماته في ظل ثقافة مواطنة غير راسخة ، فسلوكات المواطنين المتناقضة بين الاحتكار والاستغلال والجشع والتي يقابلها هلع ولهف وعدم المسؤولية قد تربك خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الجمهورية ويصطدم معها طاقمه التنفيذي ، خطاب الرئيس اخذ الوقت الكافي لاستيعاب الوضع وتحضير الإجابات الكافية لانشغالات المواطن ، تبقة مخرجات وسلوك الحكومة من حيث الصرامة وثقافة المجتمع من حيث توفير عناصر الخروج من هذه الأزمة دون خسائر مضرة”.

ثمن المحلل السياسي محمد بوضياف القرارات التي ثم اتخاذها لمجابهة فيروس كورونا، معتبرا بانها استجابت ولو بالحد الأدنى لما يتوجب أخذه من تدابير كتقديم موعد العطلة المدرسية وإطلاق حملات توعوية وتشكيل لجان اليقظة على مستوى كل الولايات في انتظار الغلق النهائي للرحلات الجوية والبحرية بما يتناسب احتياجات البلد وتلبية استغاثة المواطنين خارج البلد.

لفت محمد بوضياف في تصريح خص به”الوسط” بأن فيروس كورونا وباء عالمي أسقط منظومات صحية كبيرة ذات إمكانيات جبارة كايطاليا وفرنسا وكثير من الدول الغربية والجزائر جزء من هذا العالم وتحاول المواجهة قدر الإمكان حتى وان وصفت سلوكاتها بالبطيئة والمتراخية ن فليس بالإمكان أكثر مما كان على حد قوله .

و بخصوص الإمكانيات خصصتها الجزائر لمجابهة الفيروس حسب ما صرحت به وزارة الصحة حوالي عشرون جهاز تنفس اصطناعي لكل ولاية لمواجهة الوضع ، قال المتحدث :” صحيح انه غير كاف في وضع مأزوم ماليا ، وهنا قد ينتظر المجتمع إلى تحرك أرباب الأموال وأصحاب الإمكانيات لسد بعض ما يحتاجه الوطن “.

ثلاثة سيناريوهات

وتوقع محمد بوضياف ثلاثة سيناريوهات ، قائلا :” السيناريو الأول كارثي وهو تفاقم الوضع بسبب استمرار فتح الحدود الجوية مع الدول الغربية التي أصبحت بؤرة أساسية للفيروس بعد تراجعه في الصين وقلة الإمكانيات وتأخر اللقاح وسنشهد ربما وضعا مشابها للذي عرفته إيران أو أسوأ، كما أن أثار هذا الركود الذي يسببه الوباء سيكبد القطاع الاقتصادي خسائر تعجز عن تعويضها حكومة جراد ، وقد قد يتسبب الوباء في مزيد من البطالة وتدني مستوى المعيشة وارتفاع في فاتورة الاستيراد بسبب التحول من الأسواق الصينية إلى الأسواق الأوروبية ، السيناريو الثاني الوضع القائم والذي يعتمد على الوعي الذي تساهم فيه بشكل كبير وسائل التواصل الاجتماعي من حيث اتخاذ الإجراءات لمواجهة هذا الوباء وطرق تجنبه قبل أن يستفحل ، السيناريو الايجابي ويبنى على بعض الأخبار التي تتناقلها وسائل الإعلام في قرب اكتشاف لقاح في المختبرات الألمانية والسيطرة على الفيروس ، في النهاية لابد من الإشارة إلى أن الجزائر وقعت في حبائل تقصيرها فيما يخص جودة تعليمها ومتانة برامج التكوين وهي تنتظر اليوم بشكل متطفل على ما ستنتجه عقول البلدان الأخرى”.

أحمد صادوق

القرارات المتخذة هي في الاتجاه الصحيح

أشاد النائب البرلماني عن حركة حمس أحمد صادوق بخصوص القرارات التي أعلن الرئيس ، معتبرا بأنها في الاتجاه الصحيح ووجب على الجميع التجاوب معها فالأمر جد و ليس هزلا على حد قوله .

اعتبر أحمد صادوق في تصريح خص به جريدة الوسط بأن الرهان الآن هو الوعي الشعبي و مؤسسات المجتمع المدني في الاضطلاع بمهمة التحسيس و الوقاية لاستدراك و إنقاذ ما يمكن إنقاذه بسبب وباء كورونا، في حين حذر من تفاقم وباء الكورونا

قائلا :” وإذا ما تفاقم الأمر فستكون كارثة حقيقية بالنظر إلى القطاع الصحي في الجزائر هش ووضعيف و يقدم أسوأ الخدمات بسبب عدو عوامل من أهمها قلة الإمكانيات و ضعف القدرة الاستيعابية رغم أن أهل القطاع يبذلون و يجاهدون بحق و هم الأكثر عرضة للخطر على اعتبار التماس المباشر مع المصابين”.

أحمد الدان

الكرة في مرمى الطواقم التنفيذية

بدوره النائب البرلماني عن حركة البناء الوطني أحمد الدان اعتبر بأن الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هي إجراءات متقدمة ونتمنى من كل الطواقم التنفيذية أن تكون في مستوى تطبيق هذه الإجراءات التي لايمكن أن تنجز إلا بصرامة المسؤولين التنفيذيين من حكومة وولاة وإدارة.

اعتبر أحمد الدان في تصريح خص به ” الوسط” بأن خطاب الرئيس كان أفضل من خطابات رؤساء دول أخرى بكثير لأنه شارك الشعب مبكرا الاحتياط الأزمة ولولة تأخرنا في غلق الحدود لكنا أكثر أمتنا، مشددا بأن

من أهم الإجراءات تفعيل روح التضامن وتوسيع دائرة فضاءات الحجر الصحي وتجهيزها وتشجيع التطوع للوقاية والنوعية.

وأكد أحمد الدان دعمه كل إجراءات الدولة للوقاية من الوباء ، في حين أشار المتحدث بأن الأسواق لا تزال تشمل نقطة سوداء بسبب المضاربة والمستشفيات متأخرة في التجهيز ، مشددا بأنه لابد من طلب التطوع والتضامن والدفع بالمجتمع المدني إلى المبادرة للتغلب على الخوف والإرباك المجتمعي.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث :” اعتقد أن الجزائر لديها الإمكانيات ولكنها غير مستعدة لزيادة الخطر

هارون عمر

نحن أمام حتمية اقرار حالة الحصار أو حالة الطوارئ

انتقد الخبير الاقتصادي هارون عمر سياسة الدولة في مجابهة فيروس كورونا، معتبرا بأن الملاحظ على حكومة جراد هو البطء في اتخاذ القرار لمواجهة هذا الأزمة الصحية التي ألمت بالعالم، قائلا :” التركيز حول قضية غلق الحدود التي تماطلت السلطات الجزائرية كثيرا في غلق الحدود، لأن الحالات الواردة للجزائر كلها من خارج الجزائر من سياح ومغتربين عادوا ولم يكن للجزائر الجرأة على ممارسة الحجر الصحي الوقائي لهم وهو ما يكلفنا اليوم ارتفاع مضطرد للحالات داخل الجزائر.”

وحذر هارون عمر في تصريح خص به “الوسط” من تداعيات انتشار فيروس كورنا على الاقتصاد، مبرزا بأن الجزائر خرجت مهلهة من الحكم السابق .

واعتبر الخبير الاقتصادي هارون عمر بأن ثلاث سيناريوهات محتملة تنتظر الجزائر، قائلا :” السيناريو الأول وهو قدرت الجزائر أن تسيطر على فيروس كورونا وتتمكن من خلال غلق المجال البري والبحري والجوي، وأن تبقى الحالات منحصرة في مناطق من الوطن ومع وعي المواطنين وتجندهم من خلال ابتعادهم على التجمعات والاماكن العامة إلا للضرورة فإنها ستكون في حالة المتحكم في الوضع، وهو ما يتطلب جهود من كل أطياف المجتمع، لكن هذا السيناريو سيجعل الجزائر محاصرة من الخارج كون الدول الأوروبية خصوصا والعالم بشكل عام يعيش حالة انتشار مرعبة للفيروس وهو ما يجعلنا نقول أننا بحاجة لتطبيق حالة الحصار وإن تطورت الأوضاع اللجوء إلى حالة الطوارئ، السيناريو الثاني متعلق بوجود لقاح عالمي للفيروس أو انحصار الفيروس في مدة زمنية صغيرة، كما حدث مع فيروس سارس (sras cov1)في 2002 والذي كانت نسبة الوفيات فيه 10 بالمئة من الحالات وفيروس مارس (mers cov2) والذي ضرب كسلفه المنطقة الآسيوية حيث كانت نسبة الوفيات فيه 34 بالمئة وهو الذي أثر كثيرا في تلك المرحلة بالمملكة العربية السعودية، خاصة أن الفيروس الذي يضرب العالم الآن والمعروف بالكورونا أو coronavirus (COVID-19)والذي لم تتعدى نسبة الوفيات به حسب الإحصائيات 3.5 بالمائة، ومنه فإحصائيات الوباء ليس خطيرا والخطر في مستوى الانتشار، السيناريو الثالث المتعلق بانتشار كبير للفيروس والذي سيجعل عدد كبير من الجزائريين يصابون به والأمر يتعلق هنا بحالة وبائية كبيرة داخل البلد والعالم، وهو السيناريو الذي توقعه رئيس وزراء بريطانيا، هذا السيناريو قدرت بريطانيا أنه سيؤدي إلى وفاة مليون شخص لديها أي ما يقارب 1.5 بالمائة من سكانها، في حين أن بقية البريطانيين سيمتلكون مناعة من الفيروس، وهو ما يعني أن الفيروس في الجزائر ونظرا لقلة الإمكانيات والمعدات التي تملكها وهو ما يقلل من قدرتنا على التكفل بكبار السن والمرضى مما قد يرفع حجم الوفيات إلى حدود الضعف أو الضعفين أي في حدود 4.5 بالمائة مما قد يقضي على 2 مليون جزائري، في المقابل سيخلق الأمر هلع كبير وندرة حادة في السلع والخدمات مع احتمال سقوط النظام الصحي الجزائري وهو ما سيجعل الجزائر أمام خيار حالة الحصار أو الطوارئ من أجل إعادة ضبط الأمور”.

عبد الرحمان هادف

تبعيات الكورونا تهدد مستقبل الاقتصاد

حذر الخبير الاقتصادي عبد الرحمان هادف من تبعيات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد والتعليم والصحة، مشددا على ضرورة تبني رؤية واستراتيجية واضحة للتحكم في الوضع وتجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار.

شدد عبد الرحمان هادف في تصريح خص به “الوسط” على ضرورة الإسراع في تطبيق الإجراءات للحد من انتشار وباء كورونا، داعيا السلطات إلى تبني مخطط للتحكم في الوضع بالنظر للوضع الاقتصادي الهش الذي تعيشه البلاد وانعكاسات هذا الفيروس عليه، مشيرا بأن اقتصاد العالم مهدد بالركود حسب الدراسات منتدى الاقتصاد العالمي.

وأكد عبد الرحمان هادف بأن الاقتصاد الجزائري سيواجه أزمة جديدة في حالة تفاقم الكورونا، وسيكون له تبعات وأثر على الوضع الاقتصادي خاصة بعد الصدمة البترولية، مشددا على ضرورة وضع نظرة جديدة تتلاءم مع هذه الوضعية من خلال تحفيز الاستثمار، إعادة النظر في السياسة النقدية، تسير الموازنات العالمية.

ومن جهة أخرى، اعتبر المتحدث بأن في حالة ثم احتواء هذا الفيروس في مدة 3 أو 6 أشهر لن تكون له تبعيات كبيرة وسيمكن وضع أسس جديدة لإعادة بعث الاقتصاد على أسس جديدة لإعادة بعث على أساس اقتصاد وطني منتج.

من إعداد: إيمان لواس