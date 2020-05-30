يمكننا السيطرة على عدوى كورونا بنسبة 90%

* سأراسل الرئيس لعرض مخططنا

كشف مهندس دولة في الإعلام الآلي، مراد سيف الدين خاخة، أمس، عن انجازه لمشروع واعد، يحتمل أن يكون مفتاح نجاة الجزائر في معركة كورونا وما بعدها، خصوصا أنه يعتبر مشروع وقائي بالدرجة الأولى، وتطبيق إحدى خطتيه أو كلتاهما معا، على المستوى الوطني، يمكن البلاد من السيطرة على العدوى بنسبة 90%، حتى لا نقول 99%، إلى جانب تحقيق أهداف أخرى كثيرة، من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، على المدى المتوسط والبعيد.

حيث أفصح خاخة في تصريح خص به جريدة “الوسط”، أن مشروعه المنجز لإنقاذ البلاد من براثن كوفيد-19، يتكون من خطتين مستقلتين، الخطة الأولى تكنولوجية بحثة، تحت عنوان “الكشف بالتحقيق التراجعي عبر تعميم رقاقة إلكترونية مدمجة”ـ حيث تتيح من خلال مصاب واحد، معرفة باقي المصابين الآخرين، وأماكن العدوى، في وقت قياسي من مركز تحكم مركزي، أما الخطة الثانية والتي أطلقت عليها تسمية “الحجر الصحي الذكي”، هي عبارة عن خطة عملاقة، تحوي عدة سيناريوهات مخطط لها، تتيح إفراغ الشوارع الجزائرية، من 10 ملايين مواطن، و تشارك فيها جميع الهيئات و مؤسسات الدولة، خاصة الأمنية منها، و لهذا فتفاصيلها سرية للغاية، وستبقى طي الكتمان على حد قوله، هذا بالإضافة لأنه سيتم إحصاء و تصنيف المعلومات والمعطيات ضمن قاعدة بيانات، لاستغلالها لأغراض أخرى.

كما أضاف المتحدث ذاته، أن هناك خطط أخرى مستقلة، وهي تكاملية مع المشروع، خاصة بمشاكل المجتمع الجزائري، مشيرا أن تبعات الوباء الاقتصادية، و تشابه مبادئ الحلول، قد أجبرته على ضمها للمشروع، وهي خطط دائمة لا تزول بزوال الوباء، بل وتخدم البلاد والعباد في مرحلة ما بعد كورونا أيضا.

وقال خريج جامعة قاصدي مرباح بورقلة، خلال حديثه مع “الوسط”، أنه منذ انجازه لمسودة المشروع، التي كانت جاهزة في 20 أفريل الفارط، ومحاولاته لتسويقها، فإنه لحد الآن لم يتصل به أي مسؤول، لكنه بالمقابل بصدد الشروع، بإعداد مراسلة رسمية للرئاسة الجمهورية، في القريب العاجل، بصفته من الكفاءات الشابة، التي وعد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالأخذ بيدها لبناء جزائرنا الجديدة، وهذا تبعا لما يحتاجه المشروع حسبه، من تراخيص و صلاحيات عليا، لن تتحقق إلا بعد موافقة الرئيس عليها.

أما فيما يخص الأهداف التي سيحققها مشروعه الواعد، على أرض الواقع، فقد أفاد الناشط الجمعوي، أن الجزائر ستتمكن بفضل مشروعه، من عودة الأنشطة الاقتصادية، من تجارة، و صناعة، ونقل، مع عودة الحياة الطبيعية، في مدة قياسية، إلى جانب إحصاء دقيق للبطالة و الخريطة الاجتماعية، بما فيها التجار، والحرفيين، وأصحاب المهن اليومية بدقة، مع اقتراح تعويض مقنع لهم، والمساعدة على دفع عجلة التنمية، من خلال اقتراح خطط خارج مشروع الوقاية، بحيث يتم خفض معدل البطالة بشكل ملموس، واستحداث مشاريع تمكن من زيادة مداخيل الخزينة العمومية، وبالتالي إنعاش ميزانية الدولة، والمساهمة بشكل فعال من خلال آليات حديثة، في القضاء على مشاكل الأسواق الموازية، ومشاكل السكن، الشغل و الأمن المجتمعي.

وأوضح في نفس السياق، المتحصل على رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي، أن هناك أبعاد سياسية و أمنية للمشروع أيضا، كتحقيق العدالة الاجتماعية، والمحافظة على الوحدة الوطنية، والقضاء على الجريمة، سواء الفردية أو المنظمة، وتحقيق مبدأ السلم على مستوى كامل التراب الوطني، للتفرغ للرهانات الخارجية الدولية، والتي اعتبر أن تفاصيلها ستبقى طي الكتمان، لغاية خروجها للنور.

مريم خميسة