يكفي أننا صبرنا 29 سنة

إستنكر السفير الصحراوي بالجزائر عبد القادر طالب عمر الهجومات المسلحة الي قام بها جيش الاحتلال المغربي ، واصفا إياها بالانتهاك الصارخ لوقف اطلاق النار المتفق عليه بين الطرفين.

ندد السفير الصحراوي بالجزائر عبد القادر طالب عمر أمس خلال لقاء تضامني جمعه برئيس جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي بمحاولات المغرب لعرقلة الإستفتاء، محملا الأمم المتحدة مسؤولية النزاع القائم .

و أكد عبد القادر طالب عمر أن الصحراء الغربية ضد الحرب، لكن قوات الجيش المغربي استعملت العنف و أطلقت النار الحي على المتظاهرين السلميين، ما دفع الجيش الصحراوي بالتدخل لحماية المواطنين العزل.

و ندد السفير الصحراوي بالتماطل في إرسال مبعوت أممي ، متهما إياها بالتواطؤ مع المغرب لعرقلة عملية الإستفتاء و رعاية مصالح الشعب الصحراوي ، قائلا ” المغرب أسقط خطة السلام و مارس إنتهاكات و قمع و نهب و حد من نشاط البعتة أمام أنظار الأمم المتحدة “.

وهدد عبد القادر طالب عمر بتصعيد الوضع في ظل عرقلة الإستفتاء و منع الصحراويين من تقرير مصيرهم، قائلا :” لن ننخدع مرة أخرى، صبرنا 29 سنة، لن يتكرر الوضع ، هذه الدينامكية ستتواصل إلا أن يتجسد التطبيق الفعلي لخطة السلام “.

وفي سياق متصل، قال المتحدث :” الشعب الصحراوي صبر و تجنب النزاع للحفاظ على إستقرار المنطقة، و خطوة الشعب الصحراوي نحو الهجوم كان بعد المظاهرات و الإحتجاجات السلمية و البيانات ، الشعب الصحراوي كانت له ارادة قوية في السلم و الذهاب إلى استفتاء لتقرير المصير، الصحراوين ليسو دعاة الحرب”.

وإعتبر سفير الصحراء الغربية أن الرهان اليوم على الشرعية الدولية، الإنتصار أو التوسع و الإستبداد أو الخروج عن القانون، مضيفا:” إرادة التحرر أو النفوذ الإستعماري هذا هو المطروح في هذا الصراع”.

وثمن السفير الصحراوي الموقف الثابث للدولة الجزائر اتجاه القضية الصحراوية و الشعب الصحراوي، متهما عدد من الدول العربية و الغربية بالتواطئ مع المغرب ضد الشعب الصحراوي .

و لفت المتحدث أن تقريبا مجمل الدول الأوروبية إستنكرت الهجوم المغربي على الصحراء الغربية، لافتا أنها تضامنت من خلال بيانات مع القضية الصحراوية ، مطالبة اللامم المتحدة بتحمل مسؤولية عدم ارسال مبعوت أممي و تعطيل عملية الإستفتاء.

و إعتبر المتحدث أن الوقفة التضامنية التي نظمها حزب جبهة التحرير الوطني مع الشعب الصحراوي على خلفية الإعتداءات المغرببة بمنطقة الكركرات، هي دافع قوي للشعب الصحراوي باعتبار أن حزب جبهة التحرير الوطني مفخرة الجزائر و ساهم مساهمة تاريخية في تحرير الجزائر و تحرير العديد من الشعوب على حد قوله.

و دعا المتحدث الجميع إلى الإعتراف بالدولة الصحراوية لتعزيز الموقف الداعم لها، مرافعا على ضرورة الذهاب إلى استفتاء يقرر الشعب الصحراوي مصيره .

و تأسف عبد القادر طالب عمر من صمت الجامعة العربية أمام ما يجري في الصحراء الغربية، داعية إلى مراجعة و إصلاح الجامعة العربية لأنها غائبة على الساحة الدولية في كل القضايا.

وقال السفير الصحراوي في الجزائر :” الجمهورية الصحراوية عامل إستقرار و توازن و حماية للميثاق للاتحاد الإفريقي و القانون الدولي، الشعب الصحراوي إنتظر 29 سنة لتستمر المساعي الأممية ، و لكن للأسف المغرب إنتهك حقوق الشعب الصحراوي و عرقل عملية الاستفتاء “.

إيمان لواس