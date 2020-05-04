بقلم: الوليد فرج

إن النظرة الأولى لمناط نبل مهنة الإعلام ، هو نقل النبأ ، و بث والخبر ، و تداول للمعلومة في الشأن العام ، بصدق و أمانة ، لتنوير الرأي العام حول تسيير الشأن العمومي ، وإدارة مرافقه ، لغرض إضفاء الشفافية ، و إحكام أساليب الراقبة الشعبية بهدف التسيير الاشتراكي ، من أجل تأسيس المصداقية ، باعتبارها السارية الأولى في جسر الثقة بين الحاكم الذي نال سلطته وحازها بتنازل المحكوم له عنها .

من نافلة القول التذكير بالدور الفعال للإعلام بث الوعي و استجماع روح المبادرة و التحفيز على الدفع بعجلة التنمية ، كما انه يعتبر الشريك الأول في صناعة إنسان المعرفة ، بنشر مواد تثاقفية بناءة تتصل بالحياة العامة للأفراد و الجماعات ، والعكس بالعكس يعرف ، فإذا كانت المواد والبرامج الإعلامية فاسدة هابطة ، لا تحمل معايير إعلامية هادفة ، سوف يتخرب الذوق العام ، و ينخر الفساد الأخلاق العام مما يهوي بالمتلقي الى الدرك الأسفل ليبقى حبيسا داخل السلبيات .

ورغم التطور الهائل الذي شهده ميدان الإعلام وعلى جميع الأصعدة ، مزال الاعلام عندنا يرزح تحت نير الإسفاف والرداءة ، بعيد عن دوره الأصيل وهذا لقلة الاحترافية من جهة و تدني مستوى الفاعلين فيه من جهة أخرى .

يسألونك عن الإعلام :

قل فيه بوائق كثيرة و فواسق و مهاون جمة ؛ وتهتك معتمد و غير معتمد ،

قل فيه تصنيع للمعلومة تحت الطلب لتشويه عين أو شخصية أو تلفيق خبر أو بث قلق اجتماعي.

قل فيه عدم توخي التبيّن و الصدق في نقل النبأ.

قل فيه بيع للذمم و الاتجار و الاسترزاق بالملفات و الإيجار السياسي للمنابر الإعلامية.

قل هو قطاع يتعاون في الرداءة بين ضحالة البرامج المقدمة للمتلقي و تدني مستوى أهل الإعلام.

قل فيه بعض المحظيين المتنفذين قد ابتدعوا مشهدانية مفضوحة و مسرحوا المشهد الإعلامي فنجحوا في السيطرة على روافد الإشهار الذي يعتبر المورد المالي الوحيد الذي يعيش منه القلم و الصوت الإعلامي .

قل إن بعض التوافه فيه صاروا يجتهدون من على منابرهم الإعلامية بمنشورات الفسابكة الساقطة التي لا تستقيم لا لغة ولا أدبا ، لإشباع نزواتهم الشخصية على حساب المشاهد وما يتلقاه منهم من مادة إعلامية رديئة .

قل إن رمضان كشف تيليقمامة و منابر الضحالة الإعلامية حين وصف سيدة نساء العالمين أمنا خديجة رضي الله عنها بـ (الهجالة).

قل إن رمضان فضح تيليقمامة عندما استهزئ بشعب سخر منه عندما مارس حقه الشرعي الدستوري في الذهاب إلى صناديق الاقتراع و اختيار رئيسا للبلاد ، لتفادي الغرق في الفراغ بكل أشكاله.

قل إن رمضان كشف التيليقمامة ، وفراغها الرهيب الذي لم تجد بما تملؤه سوى الاستهزاء التافه و السخرية القذرة من شخص رئيس دولة جارة و شقيقة بطريقة لا تمت الصلة لأخلاق المجتمع الجزائري ولا لأخلاق مهنة الإعلام.

قل إن التيليتافهه صارت منبرا للذر يبث منها هراء تنابزهم و مغالطاتهم و تزييفهم للحقائق و تهويلاتهم السمجة و مقارباتهم الفاشلة المفضوحة.

قل إن مع أول فكرة مستجدة في الساحة ، تسقط ورقة التوت كاشفة المستوى الحقيقي للإعلام و نخبه ، فتنفضح أمامك هالة أولئك النجوم المصطنعة ، خلف الشاشات من الذين وجدوا الساحة فارغة فتقحموها دون أدنى ذخيرة ثقافية أو رأسمال مهني معرفي فزادوا من نشر الرداءة وتعميم التفاهة بين فئات المجتمع.

قل تبقى مسخرة فكرة (الحاضنات) أكبر وصمة عار و دمغة للرداءة الحقيقة ، يحفظها تاريخ الإعلام حين راحت نجومه البلاستيكية المتطفلة على القطاع ، يتناولون فكرة الحاضنات على أنها تعني الأمهات الحاضنة للأولاد بعيدا عن الأباء . وما زاد الطين بلة اقرارهم بأن الحاضنات كانت مجرد مديرية بوزارة التضامن.

قل لا يتطلب منك إقامة الدليل على أن هذا الرداءة هي سمة أصيلة فيهم وليست عرضية او هفوة ، اذهب وانظر الى مراتع الإسفاف و معاطن التسقط و اوحال التهتك سوف تجدهم من صناعه و ادواته تغذيته و ترويجه الأولى .

يسألونك عن الإعلام ..

قل إن فئة قليلة في قطاع الإعلام مزالت تناضل لأجل شرف المهنة و نبلها ، بأبسط الإمكانيات وأقل الوسائل من أجل تحقيق عمل إعلامي مهني نظيف ومحترف يشارك في الهم العام بمسؤولية و ضمير مهني . ويكفي ملف جائحة كورونا و طريقة التعاطي معه لتقف على المهني الوطني و المتاجر . و منبر صحيفة الوسط يبقى اعلى المنابر إحترافية و طهرا بثلة من الشباب البرئ.