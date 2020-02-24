“يجب بعث ثقافة البورصة الغائبة تماما في الجزائر”

كشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمان هادف، أمس،إلى ضرورة إرضاء ثقافة البورصة في الجزائر، معتبر أنها غائبة تماما، في ظل وضع الحالي، غير المقبول التي تعاني منه “بورصة الجزائر”، وهذا من خلال تسهيل الولوج لسوق مالية عصرية، تتضمن مثل هذا النوع من التمويلات البديلة مستقبلا.

وفيما يخص الاستشراف والدراسات، أوضح هادف، بمناسبة نزوله ضيفا، على فوروم “الوسط”، أن الذكاء الاقتصادي اليوم، علم قائم بذاته، ويدرس في أكبر الجامعات العالمية، وبالتالي مراكز الاستشراف والدراسات أصبحت ضرورة حتمية، للنهوض بأي اقتصاد، لكن مع هذا هي منعدمة في الجزائر، مشيرا أنه لطالما طالب بمركز استشراف، يعد بمثابة هيئة دستورية، مع إعادة تفعيل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الذي يعتبر قوة مضادة تمتلك كل الميكانيزمات الضرورية، لتفادي المخاطر المتربصة بالاقتصاد الوطني، حيث من مهامه الأساسية القيام بهذه الدراسات الاستشرافية، وإعطاء رأيه في كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، كالاستدانة الخارجية، التمويل الداخلي وغيرها، لكن من المؤسف ، أن يكون هذا المجلس اليوم منسي وشبه معطل، خاصة بعد وفاة رئيسه السيد سباس رحمه الله.

تشجيع الاستشارات الاقتصادية سيخدم مصلحة الجزائر

من جهة أخرى، دعا ذات المتحدث، إلى ضرورة انفتاح الجزائر، على الاقتصاد الإقليمي والعالمي، ومواكبة التغييرات الحاصلة، في اقتصاد السوق، لكي نتمكن من التموقع الإيجابي، في الاقتصاد العالمي.

وفي تعقيبه على لقاء الوطني، الذي انعقد لتقييم المعاهدات والاتفاقيات المشتركة للجزائر مع الاتحاد الأوروبي، ومنطقة التبادل الحر العربية، والاتحاد الإفريقي وغيرها، أكد ضيف فوروم “الوسط”، أن الجزائر قد خسرت بسبب عدم الاستعانة بالتفاوض الجيد والاستشارة، في مثل هذه الاتفاقيات، ما يقارب 2 مليار دولار، في الضرائب وغيرها، الأمر الذي دفعنا للقيام بتنازلات باهضة الثمن، وبالتالي دعا الخبير بالمناسبة، إلى ضرورة تدارك هذه النقطة، من خلال تشجيع الاستشارات الاقتصادية، لإيقاف أي اتفاق، لا يصب في مصلحة بلادنا، خصوصا أن قانون السوق، قائم على مؤشر ربحي متبادل، وليس العكس.

مريم خميسة