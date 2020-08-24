ياسين وليد :صندوق تمويل المؤسسات الناشئة سينطلق قريبا

اعلن الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئةالسيد ياسين وليد بان

صندوق تمويل المؤسسات الناشئة والمبتكرة سينطلق قريبا في العمل

وانه يوجد تسهيلات تم منحها للشركات الناشئة تشمل الإعفاءات الضريبية والتمويل إلى جانب الاستفادة من خدمات الحاضنات والمسرعات و 18 حاضنة من بينها 14 في العاصمة وأن الوزارة تعتزم انجاز حاضنة في كل ولاية

وان العمل بالتصريح جاء لتجاوز العقبات البيروقراطية ومشاكل التمويل التي لا تتماشى مع متطلبات هذه المؤسسات التي تتطلب حلول ذكية وبرمجيات .

إنجاز إطار قانوني يمكن حاملي المشاريع من الحصول على التمويل وإقامة مشاريعهم والتصريح بها والتعرف عليها حتى قبل إنشائها.