ياسين وليد :صندوق تمويل المؤسسات الناشئة سينطلق قريبا

الأولىالإقتصاد
عن سارة يوبي 442

اعلن الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئةالسيد ياسين وليد بان
صندوق تمويل المؤسسات الناشئة والمبتكرة سينطلق قريبا في العمل
وانه يوجد تسهيلات تم منحها للشركات الناشئة تشمل الإعفاءات الضريبية والتمويل إلى جانب الاستفادة من خدمات الحاضنات والمسرعات و 18 حاضنة من بينها 14 في العاصمة وأن الوزارة تعتزم انجاز حاضنة في كل ولاية
وان العمل بالتصريح جاء لتجاوز العقبات البيروقراطية ومشاكل التمويل التي لا تتماشى مع متطلبات هذه المؤسسات التي تتطلب حلول ذكية وبرمجيات .
إنجاز إطار قانوني يمكن حاملي المشاريع من الحصول على التمويل وإقامة مشاريعهم والتصريح بها والتعرف عليها حتى قبل إنشائها.

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