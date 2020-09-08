ياسين براهيمي يتوهج في الدوري القطري

ج.ن

تألق النجم الجزائري ياسين براهيمي وخطف الأضواء في الدوري القطري بعد أن قاد فريقه الريان لتحقيق فوز كبير على الغرافة بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث كان براهيمي قد سجل الهدف الثالث لفريقه بعد عمل فردي متجاوزا لاعبي الغرافة بمراوغات فردية رائعة قبل أن يسكن الكرة في الشباك، كما منح تمريرة الهدف الثاني الحاسمة الذي سجله زميله يوهان بولي.

وبهذا الأداء أصبح نجم “الخضر” حديث الإعلام الرياضي في قطر بفضل مستوياته الاستثنائية، حتى أن البعض يرى أن انتصارات الريان تبقى مرتبطة بتألق براهيمي فوق المستطيل الأخضر.

ويرتبط متوسط الميدان ياسين براهيمي (30 سنة) مع نادي الريان القطري بِعقدٍ، بدأت مدّته صيف 2019 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2023. وأبدع اللاعب البالغ من العمر 30 سنة، على مدار عامين مع غرناطة، قبل أن ينتقل إلى بورتو البرتغالي في صيف 2014، وحتى جويلية 2019، ولأول مرة في مشواره قرر براهيمي صيف 2019، خوض تجربة في المنطقة الخليجية، عندما انضم إلى الريان القطري، أما على مدار مسيرته الكروية فلعب براهيمي مع كافة الأندية التي مثلها، 384 مباراة، سجل خلالها 86 هدفًا وصنع 60. وعرف عن براهيمي أنه “قاهر” الأسطورتين الحيتين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث تفوق عليهما في عامي 2012 و2013، بعدد المراوغات الناجحة في الدوري الإسباني، ولم يتوقف كابوس براهيمي لميسي ورونالدو عند الدوري الإسباني، بل تفوق النجم الجزائري عليهما مرة أخرى في عدد المراوغات الناجحة، في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2017-2018.