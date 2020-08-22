ياسين براهيمي يتوج بلقب هداف الدوري القطري

ج.ن

توج النجم الجزائري ياسين براهيمي لاعب الريان القطري، بلقب هداف الدوري مناصفة مع أكرم عفيف لاعب السد، بعدد الأهداف هذا الموسم برصيد 15 هدفا لكل واحد، حيث لم ينجح أي منهما في حسم المسألة لمصلحته حتى آخر صافرة في البطولة.

وكانت المنافسة على اللقب قوية جدا بين العديد من المهاجمين في كل فرق الدوري على رأسهم أكرم عفيف لاعب المنتخب القطري والسد وكذلك الجزائريون ياسين براهيمي لاعب الريان وبغداد بونجاح لاعب السد ومحمد بن يطو لاعب الوكرة وسفيان هني لاعب الغرافة بالإضافة إلى التونسي حمدي الحرباوي لاعب العربي وكذلك الايراني رامين رضائيان لاعب الشحانية والذي نجح في تسجيل 13 هدفا مع فريقه لكن ذلك لم يساعده على تجنب الهبوط.

يذكر ان الصراع على لقب الهداف هذا الموسم عكس السنة الماضية والتي سجل فيها بغداد بونجاح رقما قياسيا في الدوري وهو 39 هدفا لم يسجله أي لاعب من قبل في تاريخ المسابقة.

ويرتبط متوسط الميدان ياسين براهيمي (30 سنة) مع نادي الريان القطري بِعقدٍ، بدأت مدّته صيف 2019 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2023. وأبدع اللاعب البالغ من العمر 30 سنة، على مدار عامين مع غرناطة، قبل أن ينتقل إلى بورتو البرتغالي في صيف 2014، وحتى جويلية 2019، ولأول مرة في مشواره قرر براهيمي صيف 2019، خوض تجربة في المنطقة الخليجية، عندما انضم إلى الريان القطري، أما على مدار مسيرته الكروية فلعب براهيمي مع كافة الأندية التي مثلها، 384 مباراة، سجل خلالها 86 هدفًا وصنع 60. وعرف عن براهيمي أنه “قاهر” الأسطورتين الحيتين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث تفوق عليهما في عامي 2012 و2013، بعدد المراوغات الناجحة في الدوري الإسباني، ولم يتوقف كابوس براهيمي لميسي ورونالدو عند الدوري الإسباني، بل تفوق النجم الجزائري عليهما مرة أخرى في عدد المراوغات الناجحة، في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2017-2018.