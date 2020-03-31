وهران: سيدة تضع مولودتها في الحجر بـ”الأندلسيات”

وضعت سيدة حامل، موجودة في الحجر الصحي مع زوجها منذ 25 مارس الجاري في مركب الأندلسيات بوهران، مولودتها الجديدة في ظروف حسنة. وقررت العائلة إطلاق إسم “أندلسية” على ابنتها التي رأت النور في مصلحة الولادة بالمستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب بوهران.

الزوجان غرسيف ينحدران من ولاية خنشلة، عادوا إلى الجزائر عن طريق رحلة باخرة “الجزائر 2 ” القادمة من ميناء مرسيليا بفرنسا وعلى متنها 648 مسافرا، ورست في ميناء وهران، واستفاد كل هؤلاء المسافرين بكامل الرعاية من طرف السلطات العمومية التي نقلتهم إلى مركب الأندلسيات بعين الترك.