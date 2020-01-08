وهران : تصدير 7500 طن من حديد البناء والأنابيب الحلزونية إلى إنجلترا وأنغولا

يرتقب خلال النصف الثاني من شهر جانفي الجاري تصدير 7.500 طن من حديد البناء والأنابيب الحلزونية إلى انجلترا وأنغولا، حسبما أفاد بذلك اليوم الأربعاء مدير التجارة الخارجية ومتابعة الاستثمارات بمركب الحديد والصلب “توسيالي”.

أبرز عزي رمزي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه سيتم منتصف الشهر الجاري تصدير أول شحنة من حديد البناء برسم السنة الجارية تقدر بنحو 4 ألاف طن نحو انجلترا, مشيرا إلى أن عملية الشحن ستنطلق خلال الفترة الممتدة ما بين 13 و15 جانفي انطلاقا من ميناء مستغانم

وسيتم مع نهاية الشهر الجاري تصدير 3.500 طن من الأنابيب الحلزونية نحو ميناء لواندا بأنغولا انطلاقا من ميناء مستغانم.

وأشار مدير التجارة الخارجية ومتابعة الاستثمارات أن مركب الحديد والصلب “توسيالي” يطمح إلى تحقيق أكبر عدد ممكن من عمليات التصدير لمختلف أنواع الحديد نحو عديد الدول الأجنبية من جهة وتلبية احتياجات السوق الوطنية بهذه المادة من جهة أخرى.