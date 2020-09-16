وهران: إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 92 “حراقا” من بينهم 30 رعية مغربية

شهدت ليلة أمس السواحل والشواطئ الغربية لولاية وهران العديد من المطاردات البحرية والبرية أسفرت عن إحباط 06 محاولات للهجرة غير الشرعية مكنت القوات الأمنية المشتركة من توقيف 92 حراقا، من بينهم 30 رعية مغربية.

حسب ما علم من مصدر مقرب من العمليات، أوضح أن قوات خفر السواحل التابعيين للمحطة الرئيسية بميناء وهران، تمكنت في الساعات الأخيرة من اعتراض أربعة زوارق مزودة بمحركات سريعة مكنتهم من توقيف 47 حراقا من بينهم 22 رعية مغربية وبالموازاة نجح أفراد الفرقة الولائية لمكافحة الهجرة غير الشرعية للأمن من إحباط محاولتي هجرة غير شرعية نحو اسبانيا في حالة تلبس مكنتهم من توقيف 45 حراقا من بينهم 08 حراقة من جنسية مغربية حيث تم من خلالها مصادرة معدات الإبحار وكميات هائلة من البنزين .

وتجدر الإشارة إلى أن التحريات الأمنية المدققة وصلت المحققين إلى التعرف على هوية بارونين خطيرين مختصين في تهريب البشر القبض عليهما.