ونوغي :اعددنا 15معيار لتوزيع الاشهار ابتداءا من جانفي

صرح اليوم المدير العام لANEP السيد ونوغي عن القانون الجديد الذي سينظم كيفية توزيع الاشهار العمومي على مختلف الجرائد وعلى المقاييس الذي يجب ان تتوفر على مستوى كل جريدة قائلا :اعددنا 15معيار لتوزيع الاشهار

على الجرائد ابتداءا من جانفي القادم والتي ستساهم بدورها في تطهير القطاع من ناس ليس لديهم علاقة بالصحافة

مضيفا بانه لا يمكن ممارسة الصحافة من طرف ناس ليس لديهم علاقة بالصحافة

واننا سنجعل الصحافة للصحفيين فقط .

مؤكدا بان كل هذه المقاييس جاءت لحماية القطاع من الدخلاء ولحماية وحفظ كرامة الصحفيين.