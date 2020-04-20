ولد عباس و بركات و21 إطارا أمام المحكمة

كشفت مصادر قضائية أنه تم إحالة ملف الوزيرين السابقين للتضامن جمال ولد عباس والسعيد بركات بالإضافة إلى 21 متهما على رأسهم الأمين العام لوزيرة التضامن و09 مدراء تنفيذيين بذات الوزارة و بالإضافة إلى مدراء ولائيين ورؤساء جمعيات على مصلحة الجدولة بمحكمة سيدي أمحمد بغية جدولة الملف بعد رفض الطعن بالنقض في قرارات المستشار المحقق لدى المحكمة من قبل غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا التي أقرت الاتهام ضد المتهمين مع رفض الإفراج على المتهمين وضم الملفين نظرا لترابط القضية والتهم المتعلقة بتبديد أموال عمومية ، الفساد ، التزوير واستعمال المزور في مقررات رسمية لنهب العام ، إبرام صفقات وهمية وأخرى مشبوهة ومخالفة للقانون .

هذا وكان المستشار المحقق لدى المحكمة العليا قد استمع إلى الوزيرين جمال ولد عباس والسعيد بركات في ملفين منفصلين بحكم الفارق الزمني بين الأحداث وهو القرار الذي تم الطعن فيه من قبل المتهمين إمام المحكمة العليا التي رفضت أول أمس الطعن وأكدت على ضم الملفين لأن التدقيق في الملف يكشف الترابط بينهما الأمر الذي جعل التعديل يجعل الملف أكثر دقة ويسهل مهام قاضي الجلسة الذي سيتمكن من معالجة الملف بدقة والاعتماد على الملفين في إن واحد وتسهيل المواجهة بين المتهمين الذين سيحاولون الدفاع عن أنفسهم مما نسب إليهم.

يتابع الوزير جمال ولد عباس بناءا على 03 تقارير خاصة بالضبطية القضائية حول سنوات 2001-2002-2003 والذي تبين انه حول مبالغ كبرى تخص عملية تمويل جمعيات غير حكومية هو من كان يرأسها المعروفة باسم “السلم والتضامن ” من أموال الفقراء والمساكين ، كما قام خلال هذه السنة بشراء 1200 جهاز إعلام إلي دون اللجوء إلى قانون الصفقات ، ضف إلى ذلك إبرام صفقات مع شركة طاطا الهندية لاستيراد 4000 حافلة للنقل المدرسي في إطار ما يعرف بحافلات التضامن دون المرور على لجنة الصفقات ، حيث تجاوزت قيمة الحافلة المبالغ الحقيقية كما تبين أن هذه الحافلات غير صالحة ،ناهيك عن الخسائر الكبيرة في ظل وجود العديد منها بدون وثائق ونقائص بالجملة وهي الصفقة التي وصفت بالمشبوهة ، وكان الأحرى به إن يبرم الصفقة مع شركة سوناكوم.

من جهة أخرى يتابع السعيد بركات ب03 تقارير تخص تسييره للوزارة خلال سنوات 2010-2011-2012 والتي وقفت على عملية تبديد كبيرة للمال العام من بينها منح م بلغ مالي يقدر ب2000 مليار سنتيم لجمعية السلم والتضامن التي يرأسها ولد عباس لشراء حافلات التضامن التي تمت بصفقة مشبوهة وسيارات الإسعاف التي تمت بصفقة وهمية دون شراء ، كما يتابع بركات بإبرام صفقات وهمية بلغت حدود ال 15 صفقة لشراء سيارات إسعاف والتي تبين أنها لم تتم في حين تلقى الملايير مقابلها من وزارة التضامن ، كما يتابع الوزيرين رفقة 21 إطار ورئيس جمعية ،بإبرام صفقات وهمية وأخرى مخالفة للتشريع واتفاقيات غير قانونية تم من خلالها نهب الملايير من أموال وزارة التضامن التي من المفروض أن توجه إلى العائلات الهشة ، هذا ومن المنتظر أن يتم برمجة جلسة المحاكمة خلال نهاية الشهر الحالي على أكثر تقدير.

محمد بن ترار