ولد عباس : تعرضت لغضوظات من اجل وضع طليبة في قائمة تشريعيات 2017

كشف الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ود عباس اليوم الأربعاء لمحكمة سيدي أمحمد انه تعرض لضغوظات رهيبة من العصابة بسبب اعطاءئه تعليمة تمنع الحديث عن العهدة الخامسة كما كشف ان رئيس الجمهورية السابق ورئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة اتصل به 5 مرات من اجل وضع بهاء الدين طليبة في قائمة تشريعيات الحزب لسنة 2017.

كما صرح ولد عباس لمحكمة سيدي أمحمد في اطار ملف قضية فساد النائب بهاء الدين طليبة انه رفض الاستقالة من الحزب وفضل الصمود في وجه العصابة التي تكالب عليه بسبب تعليمة تمنع الحديث عن الترشح لعهدة خامسة للرئيس بوتفليقة.

ب.ع