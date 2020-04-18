ولدت الجاذبية من رحم الطاعون فماذا يولد من رحم الكورونا؟

من بين القصص الشائعة والمتداولة على شبكة الإنترنت في الفترة الحالية مع تفشي جائحة كورونا باعتبارها مثالاً يُحتذى لما يمكن تحقيقه في زمن الحجر المنزلي ”أن إسحاق نيوتن كان في العزلة عندما توصل إلى نظرية الجاذبية”.

إذا رجعنا للسيرة الذاتية للعالم إسحاق نيوتن سنجد أن الفترة التي ابتكر فيها أهم انجازاته: ” نظرية الطيف الضوئي،, قوانين الحركة، القانون العام للجاذبية ، بالإضافة إلى نظريات التفاضل والتكامل في الرياضيات ” كانت بين العامين 1665 و 1667 ، وهي نفسها فترة تفشي وباء الطاعون في لندن.

وقد ذكر نيوتن في مذكراته هذه الفترة وقال ” في تلك الأيام كنت في أوج عطائي للاختراع والرياضيات والفلسفة أكثر من أي وقت مضى “. وهذا ما يؤكد صحة القصة.

كما تؤكد الكاتبة ميغان جونز أن هذه القصة صحيحة تماما، إذ إنه في الخامسِ والعشرين من شهر السابع لِعام 1665 سُجلت أول حالة وفاة بمرض الطاعون بمدينة كامبريدج البريطانية، وبعدها بدأ الوباء بالانتشار وهذا ما دفع سكان المدينة للهروب نحو الأرياف وعزل أنفسهم تجنبا لِوباء الطاعون.

تفشي وباء الطاعون في لندن جعل الجامعات تغلق أبوابها كإجراء احترازي وهذا ما دفع إسحاق نيوتن الذي كان طالبا في كلية ترينيتي بجامعة كامبريدج آنذاك إلى العودة لمسقط رأسه -مزرعة وولسثورب- في الريف الإنجليزي. انعزل في المزرعة لمدة 18 شهرا، انكب خلالها على إجراء البحوث والدراسات حيث تحرر من ضغوط الجامعة وأطلق العنان لأفكاره وعقله ووجد متسعا من الوقت لتطوير نظرياته في الرياضيات وقوانين الحركة والبصريات.

في العزلة التي فرضها الطاعون تقدمت أبحاث نيوتن التي بدأها داخل أسوار الجامعة وأكملها في غرفته بمنزل العائلة، إذ قام بأهم تجارب الضوء واكتشف الطيف وتوصل إلى أسس حساب التفاضل والتكامل التي توجت كأبرز مراحل إبداعه في الرياضيات, وليس هذا وحسب بل توصل إلى نظريته التي غيرت مسار العلم – اكتشف الجاذبية – وانتج أبرز إبداع بشري أثناء العزل المنزلي.

وهكذا سجل عصر النهضة الأوروبي في ظروف وباء الطاعون ميلاد العلم الحديث، وكانت نهاية عصر السحر وبداية عصر العلم تحت يد أخر ساحر وأول عالم إسحاق نيوتن الذي اكتشف أهم بذور إيديولوجية التنوير وهو لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره.

أما الشيء الوحيد الذي يبقي غير مؤكد حول نيوتن، هو الادعاء الشهير بأن استيعابه لفكرة الجاذبية حدث بالصدفة بعد أن وقعت تفاحة على رأسه، وهو ما لم يحدث في الواقع فقد كتب محرر سيرة نيوتن الذاتية ريتشارد ويستفال ” أن ما مكّن نيوتن من إنجازاته العبقرية هو تفكيره المستمر في الموضوع لأن الأفكار العظيمة تتطلب عملا مرهقا يتضمن ملاحظة طويلة وتفكيرا عميقا ولا يمكن أن تحدث بالصدفة”.

بفضل وباء الطاعون فجر نيوتن بركان إبداعه مستفيدا من الحقيبة المعرفية التي يملكها والتراكم الكبير في الرياضيات والفلاسفة وعلم الفلك، مؤكِدا أنه من رحم العزلة يولد الإبداع ومن رحم الطاعون ولدت الجاذبية فماذا يولد من رحم الكورونا ؟

محجوبة عبدلي