ولاية سعيدة: هذه النشاطات ستبقى معلقة رغم رفع الحجر الصحي

أصدرت ولاية سعيدة اليوم الجمعة بيانا، بعد قرار الوزير الاول، عبد العزيز جراد، رفع الحجر الصحي بها، بالإضافة الى 3 ولايات أخرى.

وجاء في بيان ولاية سعيدة أنه في اطار تطبيق تعليمات الوزير الأول الناصة على رفع الحجر المنزلي عن ولاية سعيدة، فإنه وجب التوضيح لمواطني ولاية سعيدة بأن تدابير رفع الحجر المنزلي تتعلق بحركة الأشخاص ولا تعني التخلي عن التدابير الوقائية.

وأشار البيان أن بعض النشاطات التجارية التي تخل بمبدأ التباعد الاجتماعي ( المقاهي ، المطاعم، الحمامات و المرشات ، الاسواق الأسبوعية، النقل بمختلف أنواعه و مابين الولايات …) لا تزال هذه الأنشطة معلقة في انتظار قرارات أخرى في هذا الشأن .

وتجدر الإشارة بأنه ستكون عودة تدريجية للحياة العادية خاصة في ظل تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا إلى غاية يوم 25/05/2020 .