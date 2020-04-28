ولاية الجزائر تمدد رخص التنقل الإستثنائية تلقائيا

أعلنت مصالح ولاية الجزائر عن تمديدها لرخص التنقل الإستثنائية الممنوحة للهيئات و الأفراد من أجل التنقل خلال فترة الحجر الصحي المفروضة على ولاية الجزائر من الخامسة مساءا إلى السابعة صباحا.

وأكد مصالح الولاية على ضرورة التقيد التام بشروط استغلال هذه الرخص من حيث الفترة الزمنية لاستغلالها فضلا عن كونها صالحة فقط للتنقل إلى مكان العمل ومغادرته كما ان أي مخالفة لهذه الشروط تؤدي إلى إلغاء هذه التراخيص وحجز المركبة وتحويلها على المحشر