ولادة عسيرة للقيادة الجديدة للأفالان في اجتماع اللجنة المركزية

عرف الاجتماع الاستثنائي لاجتماع اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني السبت ولادة عسيرة للقيادة الجديدة التي من المرتقب ان يعلن عنها اليوم الأحد بسبب عدم توحيد الرؤى بخصوص الاحتكام الى الصندوق او التزكية من طرف الأعضاء وسط مفاجئة منع جمال بن حمودة أبرز المرشحين من دخول قاعة الأشغال بقصر المؤتمرات بحجة ارتفاع درجة حراره واحتمال اصابته بفيروس وباء كورونا.

رغم ان الإجراءات والترتيبات التي كانت بادية في الصباح الباكر بقصر المؤتمرات منذ الساعات الأولى من نهار أمس كانت توحي بان كافة الأمور ستجري بصفة عادية من اجل انتخاب أمين عام جديد للحزب العتيد والحصول على موافقة اللجنة المركزية بتاجيل قرار المؤتمر العادي عشر للحزب , وظلت الأجواء عادية بدخول أعضاء اللجنة المركزية تباعا الى قاعة المؤتمرات مابين وجوه قديمة على غرار رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة والوجوه الجديدة التي برزت خلال تولي زمام عمار سعداني لشؤون الحزب , الا أن كل شيئ انقلب مع منع أعوان المركز العضو جمال بن حمودة أبرز المرشحين لمنصب الأمين العام من دخول قاعة الأشغال بحجة ارتفاع درجة حرارة جسمه واحتمال اصابته بفيروس وباء كورونا الامر الذي جعل منه يغادر على جناح السرعة تجاه مستشفى القطار ويجري تحاليل تؤكد انعدامه من الوباء.

مفاجئات اللجنة المركزية للحزب العتيد الذي يجتاز أصعب مرحلة في مساره بسبب اعتماد النظام السابق بقيادة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة عليه وعلى أحزاب أخرى قريبة منه على غرار التجمع الوطني الديمقراطي لم تتوقف عند منع بن حمودة بل امتدت في حدود الساعة الثانية ونصف الى عدم الحصول على اتفاق بين الأعضاء حول كيفية انتخاب أمين عام جديد فمنهم من طالب بالتزكية على غرار عضو المكتب السياسي السابق صادق بوقطاية فيما طالب قياديون أخرون الاحتكام الى الصندوق على غرار القيادي السعيد بوحجة فيما تمثلت المفاجئة الثالثة والتي تعبر أكثر أهمية في غياب المتنافسين على منصب الأمين العام باستثناء بعجي أبو الفضل عضو المكتب السياسي خلال فترة سعداني كما ترشح أيضا عضو المكتب السياسي الحالي محمد صالح سلوغة الى جانب عضو المكتب السياسي السابق وعضو البرلمان السابق عن ولاية الجلفة مصطفى كحيليش فيما يبدو أن الأمين العام الحالي بالنيابة علي صديق لم يعلن ترشحه خاصة وانه فشل في عقد اجتماع للمكتب السياسي أولأ امس الجمعة أي ساعات قبل انطلاق أشغال اللجنة المركزية , والى غاية كتابة هذه الأسطر يبقى كل شيئ محتملا في بيت الحزب العتيد.

عطار ب