وكيل الجمهورية يوجه نداء لكل شخص تعامل مع المدعو بوخونة التقرب من مصالح الأمن

الأولىالوطني
عن باية عطار 1

وجه وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، نداء إلى كل شخص وقع ضحية نصب أوتعامل مع المتهم بوخونة عبد العالي، بصفته شاهد أو ضحية للتقرب من فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية الجزائر الكائن مقرها ببراقي الطريق الوطني رقم 11، وذلك من أجل ترسيم شكواه.
وحسب بيان مصالح أمن الجزائر فإن المتهم متابع في قضية انتحال صفة .

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