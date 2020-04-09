وكيل الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء يكشف تفاصيل القضايا الإجرامية الثلاث ببرج الكيفان

– كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، آكلي عمرون، خلال ندوة صحفية اليوم الخميس، عن تفاصيل القضايا الثلاثة التي تم تسجيلها بحي “قايدي” ببرج الكيفان، في إطار مكافحة المشاجرات والعنف بين عصابات الأحياء التي تستعمل الكلاب المدربة والأسلحة البيضاء، والتي تم فيها توقيف 20 شخصا وحجز كمية كبيرة من الأسلحة البيضاء.

القضية الأولى التي تمت معالجتها يوم 7 أفريل، إثر مكالمة هاتفية لدرك بني مراد، تورط فيها 25 شخصا أثاروا الرعب في أوساط الساكنة، حيث تم تشكيل دورية وعثر على المتورطين بذات المكان، وتم تفتيش مساكنهم وتوقيف 19 شخصا معظمهم له سوابق.

القضية الثانية التي عولجت في نفس اليوم، من قبل درك الدار البيضاء، يتورط فيها عدة أشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء وينشرون الرعب بأحد أحياء برج الكيفان، وتم اقتيادهم لمقر فرقة الدرك ووضعهم رهن الحبس تحت النظر.