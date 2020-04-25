وكلاء جمهورية الوعي و جرائم الرداءة

(الجواري لن يصبحن أميرات)

بقلم: الوليد فرج

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إن مفهوم المناعة، في أبسط معانية هو مجموعة الدفاعات ، التي تدخل في تكوين الشيء لحمايته ، من أي خطر يتهدده ، ولعل أخطر شيء يتهدد المجتمع هو الجريمة ، لذا جاءت المحاكم ، و فتحت السجون ، كأدوات حماية للمجتمع ، وتعتبر النيابة العامة هي المحرك الرئيسي و المفتاح الأول لنظام الحماية ، كمبدأ عام هي من تحتكر سلطة الاتهام ، فلها أن توجه الاتهام تأسيسا على أبسط القرائن ، ولها أن تُعمل مبدأ الملائمة ، فتحرك الملف وفقا لسلطتها التقديرية و ضوابط النظام العام . يبقى هذا المفهوم الهلامي المطاط يتحاقل و الحاجة السياسية ، وأقرب إلى ضبط العلاقات العامة منه إلى مبادئ السياسة الجنائية العقابية التي بقيت مقدمات جرائم الآداب العامة و الأخلاق بعيدة عن التجريم لوقوعها ضمن المباح الممجوج المرفوض اجتماعيا فقط .

إن أي تصرف أو سلوك له مقدماته و أرضية ينشأ فيها وله بيئة يترعرع بداخلها ، فالسلوك إذا عمّ ، فهو يتغذى من مجموعة سلوكات فرعية و صفات تتصف بها مجموعة الفاعلين ، تواطأت إراديا أو لا إراديا عليه ، ومع ذيوعه و انتشاره بين أفراد المجتمع يصبح يشكل ظاهرة اجتماعية واجبة المعالجة .

إن معالجة الظواهر الاجتماعية ، تختلف حسب طبيعتها و أسبابها و ميدانها و ظروف نشأتها و درجة تأثيرها و آثارها .

هذا الآثار التي لا يمكن حصرها و دراستها إلا بالوقوف على ميدانها ، ونجد المشرع قد نجح في إسقاط جرائم الحق العام و عقوبتها على نظيرتها المقترفة سيبرانيا .

إن شيوع سلوكات الرداءة و التفاهة في مجتمع السيبران هذه السلوكات التي صارت بابا يؤدي إلى أرض الكثير من الجرائم على رأسها جريمة العنف المعنوي التي أن بقيت مغفلة دون ردع أو معالجة سوف تؤول الأوضاع معها إلى ما لا يحمد عاقبته .

بما أن معظم سلوكات التفاهة و الرداءة سلوكات غير مجرمة ولعل واجبات التحفظ لبعض الفئات ، أيضا لم تبق ملزمة لذيوع التفاهة على كامل الأصعدة ، لذا ترهلت كل المنظومات الأخلاقية و المدونات الضابطة لمظاهر اللابقة الاجتماعية ومع تشعبات و سيولة العالم الرقمي انكشفت حقيقة الوضع.

إن من الظواهر التي طغت مع ترديات الوضع هو انقلاب المراكز الاجتماعية و فوضى التصدي و تصدر المجالس و المنابر الإعلامية ، عندما أقررت أكثر من مرة وفي أكثر من موطن أن الفضاء الرقمي كميدان مستحدث للتواصل و التداول المفتوح ، جاء بمعاني جديد و مفاهيم مختلفة ، لم أكن أعني حينها بانقلاب تراتبية الفواعل و النشطاء خارجه ، لاعتقادي بثبات المناعة التقليدية للأدوات و المناهج المهنية .

تبقى للفئات السفلى معاييرها وأدواتها و موضوعاتها المستحدثة و ميدانها السيبراني و كنت اعتقد أن إنتاجها و موادها مهما بلغت درجة استقطابه يبقى عشوائيا غير مدروس و لا مؤسس داخل برنامج أو خطه إعلامية ، وكنت أظن أن المشهدانية ولا المشاهداتية هي المعايير الوحيدة للعمل الإعلامي الفني .

صحيح ان الطبقات الاعلامية السفلي داخل المجتمع قد تاتي بالمختلف و قد تحدث الفارق لكن ينتهي التعامل مع انتاحها بالتشجيع و التهذيب و الحث على التكوين و الاختلاط بأصحاب الدربة .

و مع ذلك يجب تدقيق النظر إلى خلفياتها قد نجد أن وضعها التراتبي داخل المجتمع قد يكون ما هو إلا وضع شكلي أو وضع خاطئ تسببت فيه ظروف موضوعيه خارجة عن إرادتها .

ويحتفظ التاريخ الكثير من القصص التي أثبت أصحابها أنهم أهل لمكانة اجتماعية أفضل و لمركز اجتماعي أرقى ، فتلك الجارية التي ملأت قربتها ، فانحل وكاؤها فصرخت تنادي : يا أبت أدرك فاها ، فقد غلبني فوها ، لا طاقة لي بفيها ، فسمعها المأمون الذي كان مارا من هناك فتعجب من فصاحتها ، فاقترب منها و سألها من أي القوم أنت ؟ فقالت من بيني كلاب ، فقال لها هلا كنت من غير كلاب ، وسألته عن قومه ، وراح المأمون يذكر صفات قومه فقط دون ذكر الاسم والجارية تُجيبه بدأ بمضر الحمراء إلى أن وصل إلى قريش وهو يعطي لها الصفات فتعرف من اي القوم هو الى ان عرفت انه المأمون أمير المؤمنين فابهر بذكائها وتزوجها فكان منها ولده العباس .

إن الارتقاء في سلم المراكز الاجتماعية الغير مبرر بأسباب عقلانيه، يكون الانحدار فيه أسرع

و أجمل قصة في هذا ما آلت إليه شجرة الدر التي لم تكن سوى جارية من مئات الجواري عند السلطان نجم الدين أيوب ، الذي اغرم بها فتزوجها وبدهائها ومكرها أصبحت أو ملكة في تاريخ الإسلام . استطاعت إخفاء خبر زوجها حتى أن انتصرت كان يضرب بها المثل في القوة و البأس التي لم يسلم منها حتى ابنها توران الذي نصبته ملكا لترسل من يقتله بعد شهرين .

تزوجت بالمعز لدين الله أيبك ، وعندما تزوج عنها قتلته..

وبمجرد أن تولى ابن المعز لدين الله امر السلطنة ، أمرت أمه بقتل شجرة الدر ، وكانت نهايتها موت تحت لسع النعال و يقال أن جثتها بقيت مرية في خندق لثلاثة أيام .

و في هذا الصدد لا يمكن إغفال قصة آن بولين إلى سلبت لب الملك البريطاني هنري الثامن الذي قرر الخروج عن الكنيسة لأجلها بعد ان رفضت طلاقه من زوجتها الأولى للسماح له بالزواج من محظيته والخادمة أن بولين التي تزوجها سرا. سعيا إلى إنجاب ذكر يرث عرشه إلا أن ظنه قد خاب فآن أنجبت له طفلة بهية الطلعة هي إليزابيت الأولى.

ولعدم توافقت الشخصية مع المركز الذي ارتقت له اتهمت الملكة آن بولين بممارسة السحر و الشعوذة فحكم عليها بالإعدام لتكون أول ملكة في بريطانيا تعدم .

ولعل قصة اعتماد الرميكية جارية رميك بن الحجاج ، من القليلات اللاتي اثبتن أحقية الارتقاء و السمو من جارية إلى أميرة زوجة للأمير المعتمد بن عباد أمير اشبيليا، ولم تحافظ على مركزها إلا من خلال رأسمال معرفي ورصيد جمال حقيقي ، فقد كانت شاعرة فحلة و متكلمة جزلة . فبقيت مع المعتمد إلى غاية نفيه من إمارته على يد المرابطين .

إن عدم تبرير و تقديم مصوغات وأسباب الارتقاء أو السمو إلى مركز أو مهمة أو دور قد تكون انعكاساته و آثاره وبالا على صاحبه .

وما اللغط الأخير الذي أثير حول منتج إعلامي حسب ما تداوله البعض هنا صاحبته خريجة عالم السيبران ، تم اقتناءه ليبث في التلفزة الوطنية ، ما هو إلا وجه مما كنا نسرده يتوجب عاجلا التصدي لمثل هذه التفاهات ، وهنا يجب أن يعمل كل عاقل دور النيابة العامة السيبرانية حماية للذوق العام والأخلاق العامة.