وكالة “عدل” تنذر مؤسسة صينية

وجهت وكالة عدل، أمس، إعذارا أولا للشركة الصينية “مجمع أشغال البناء لانهوي”، المشرفة على أشغال إنجاز 6000 وحدة سكنية بموقع الرتبة في قسنطينة.

وأفاد بيان للوكالة، أن هذا الإجراء جاء بسبب الانعدام التام للموارد البشرية، والمادية ومواد البناء بموقع المشروع، بينما انتهت الآجال التعاقدية، حيث بناء على هذا، أمهلت الوكالة الشركة الصينية، مهلة 8 أيام لأجل استئناف انجاز الأشغال المتبقية، وتسريع وتيرة العمل لاستدراك التأخر المسجل، مع رفع التحفظات من أجل الشروع في عملية التسليم المؤقت للمشروع، في أقرب الآجال، بالإضافة إلى تدعيم الورشة بالوسائل البشرية، العتاد و مواد البناء اللازمة.

وأعلمت الوكالة الشركة في بيانها، أنه في حالة عدم التزامها، سيتم اللجوء إلى تطبيق الإجراءات الردعية.

مريم خميسة