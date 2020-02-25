وكالة “عدل” تستدعي 120 ألف مكتتب الاسبوع القادم

نحو إعادة إحصاء سكان البيوت القصديرية

ستقوم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” خلال الأسبوع المقبل باستدعاء 120 ألف مكتتب لاستلام قرارات التخصيص في اطار برنامج “عدل2”, حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة وزير السكن و العمران والمدينة كمال ناصري.

و أوضح الوزير خلال ندوة صحفية بالعاصمة أن الوكالة تعكف على تجهيز موقعها الإلكتروني لاستقطاب المكتتبين المعنيين بسحب قرارات التخصيص عبر 36 ولاية, منهم 32 ألف مكتتب من العاصمة و حسب الوزير, فإن السكنات التي سيتم تخصيصها بلغت حاليا أزيد من 70 بالمائة من الإنجاز واستفاد من صيغة البيع بالايجار, التي تضم 560 ألف وحدة سكنية, 128 ألف مكتتب لحد الان .

و بخصوص المكتتبين ممن دفعوا الشطر الأول من قيمة السكن, قال الوزير أن المشاريع الموجهة لهذه الفئة لم تنطلق بعد, بحيث توجد 70 ألف وحدة انتهت بها الدراسة و سيتم طرح المناقصات في الأيام القليلة القادمة لإنجاز 70 ألف وحدة جديدة في إطار برنامج عدل مما يسمح بفتح الموقع الالكتروني أمام هذه الشريحة في الوقت المناسب و قال الوزير إن القطاع يعمل على استغلال الأراضي التي كانت تحتلها البيوت القصديرية لتشييد برامج عدل و بخصوص الطعون والمكتتبين الذين لم يسددوا الشطر الأول بعد, قال ناصري أن القطاع بصدد دراسة وضعية هذه الفئة بغرض إيجاد حلول ملائمة سيما فيما يتعلق بالعقار و التمويل.

كشف وزير السكن و العمران والمدينة, كمال ناصري, أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة, عن توجه القطاع نحو إعادة إحصاء سكان البيوت القصديرية الفوضوية مع التحكم في توسعها .

و قال ناصري في ندوة صحفية, على هامش اجتماع إطارات القطاع لعرض مخطط العمل , أنه, و بغرض احتواء هذه السكنات نهائيا وتحسين الوجه الجمالي للمدن , سيتم تحويل المواقع التي سيتم ترحيل قاطنيها مباشرة إلى مشاريع لإنجاز سكنات جديدة في ظروف لائقة.

يذكر أن آخر إحصاء لقوائم سكان الأحياء القصديرية تم في جويلية 2008, بغرض إعداد برنامج وطني للقضاء على السكن القصديري والهش وتحديد المستفيدين.