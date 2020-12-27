وكالة عدل ببومرداس تقاضي مستفيد من شقة بموقع 1248 عدل بأولاد هداج

أقدمت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” على رفع دعوى قضائية أمام نيابة محكمة خميس الخشنة التابعة لمجلس قضاء بومرداس ضد احد المستفيدين من سكن بموقع 1248 عدل بأولاد هداج بتهمة التحريض واتهم فيه وزارة السكن والعمران و المدينة والوكالة بالغش في الإنجاز من خلال بث فيديو تحريضي يدعو فيه قاطني سكنات عدل ومكتتبيها على الاحتجاج بفعل سوء الاشغال .

واشارت وكالة عدل ان صاحب الفيديو بعد معاينته لشقته قام بإمضاء على محضر الاستلام دون تسجيل أي تحفظ، وبعد نشر الفيديو الذي يتهم فيه السلطات بالتقصير تم فتحت تحريات بالتنسيق مع ممثلي الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء CTC لولاية بومرداس، اين تأكد أن صاحب الشقة قام بعدة تغييرات ، من بينها قيامه بتهديم كلي للجدار الواقي الخاص بالمدخنة، وكذا تهديم عمود التهوية الفردي، كما قام برمي الأتربة والنفايات المتبقية من عملية التهديم داخل عمود التهوية الجماعي، وهو ما يتسبب في إنسداده بالاضافة الى قيامه بتمرير كوابل كهربائية فوق الجدار الواقي الخاص بالمدخنة التي اكدت بشأنها تقارير الوكالة،وفرع التسيير العقاري وهيئة الرقابة التقنية للبناء،بعد معاينتها معاينة للعمارة،قبل تسليم المفاتيح أنها تتطابق مع المعايير المتعامل به الامر الذي يجعل الفيديو المنشور عبارة عن تحريض لاغير .

محمد بن ترار