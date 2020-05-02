وقف تفشي كورونا يحتاج مزيدا من الوعي

* ملحقة معهد باستور أنجزت ب2.800 اختبار

* تقييم حصيلة الوضع الوبائي من طرف خبراء الصحة

طالب أمس الوزير الأول عبد العزيز جراد عبر أمواج إذاعة قسنطينة المواطنين إلى التحلي بمزيد من اليقظة لوقف تفشي جائحة كورونا فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح الوزير الأول لدى مروره بأنه”تم القيام بعمل كبير من طرف الأطقم الطبية من أجل التكفل بالمصابين بكوفيد-19 و تم تسخير إمكانيات هامة من طرف الدولة من أجل دعم جهود الممارسين وقال ” أنا أدعو المواطن إلى تحمل مسؤولياته و أداء دوره في مكافحة فيروس كورونا.” وبعد أن أفاد الوزير الأول أن الجزائر تمكنت في إطار التعاون الدولي من اكتساب “حصص هامة من التجهيزات و المنتجات الطبية” أكد أن مكافحة هذه الجائحة تقوم على محورين هما العلاج و الوقاية.

وشدد في ذات السياق على أن “الانخراط الفعال و الفعلي لمواطن يسمح بالحفاظ على حياته وحياة المحيطين به” و يعزز الجهود من أجل الخروج من هذه الأزمة الصحية مسلطا الضوء أيضا على دور وسائل الإعلام في التحسيس بمخاطر فيروس كورونا.

وتطرق جراد إلى الوضعية الوبائية بولاية قسنطينة موضحا أن الدولة من خلال وزارة الصحة و السكان تعمل على التصدي لتفشي الجائحة و تعزز بالإمكانيات المادية و اللوجيستيكية الهياكل الصحية من أجل تسوية منحى العدوى وأشار إلى أن الدولة تعمل من خلال تقييم حصيلة الوضع الوبائي من طرف خبراء الصحة على “اتخاذ القرارات التي تفرض نفسها و تعزيز عمل مختلف الهيئات المشاركة في مكافحة تفشي فيروس كورونا.”

جدد الوزير الأول عبد العزيز جراد أمس السبت من قسنطينة التأكيد على التزام الدولة بوضع الإمكانيات اللازمة تحت تصرف البحث العلمي من أجل الحفاظ على ديناميكيته.

وأوضح الوزير الأول خلال معاينته لملحقة معهد باستور الموجودة بمركز البحث في البيوتكنولوجيا بالمقاطعة الإدارية علي منجلي بأن “الدولة تدعم البحث العلمي و تثمن انخراطه بقوة في مكافحة تفشي فيروس كورونا”وبنفس المناسبة, سلط الضوء على الدور الذي تقوم به هذه الملحقة ذات الطابع الجهوي في ظل هذا الظرف الصحي الاستثنائي, منوها بجهود الباحثين بمركز البحث في البيوتكنولوجيا التي تمت ترجمتها من خلال عمليات المرافقة في مكافحة كوفيد-19.

للإشارة, منذ دخولها حيز الخدمة في 25 مارس المنصرم, قامت ملحقة معهد باستور بقسنطينة ب2.800 اختبار للكشف عن فيروس كورونا, حسب المعطيات المقدمة من طرف المسؤولين المعنيين.