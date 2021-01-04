وقفة مع مذكرات الجنرال أوساريس

حمزة عتبي/إعلامي

بتحريض من صديقي ياسين بلمنور قرأت اليوم مذكرات الجنرال أوساريس ترجمها إلى العربية مصطفى فرحات وهو صحافي جزائري وحملت عنوان “شهادتي حول التعذيب” يعرض فيها تفاصيل تاريخية وقعت في الفترة ما بين 1955 الى 1958

بدأ أوساريس مساره العسكري عام 1942 وشارك في عدة حروب بينها حروب الهند الصينية ولما كان تابعا لمصلحة التوثيق والتجسس جاءت أوامر بنقله إلى الجزائر لينضم إلى فرقة المظليين فعليا، غادر فرنسا باتجاه الجزائر في 1955 لكنها لم تكن الأولى فقد سبق له زيارتها في بداية مشواره ،وذلك عام 1945 أين قضى فيها عاما كاملا بمدينة تلاغمة وهناك تعلم اللغة العربية.

السفاح وهو لقب ظل يلاحقه طوال عمره، كان ضليعا في اللغات فكان بحوزته شهادتين في اللغات الأولى في اللغة اللاتينية والثانية في الاغريقية ولم يطمح أن يكون عسكريا بل كان راغبا في أن يكون دبلوماسيا نزولا عند رغبة والده المؤرخ.

صادف وصوله الى الجزائر وتحديدا سكيكدة نزول مئات الجزائريين من الجبال لتنظيم عمليات ،وصفها بالاستعراضية مشيرا الى أن الشعب آنذاك لم يندمج مع تلك المجموعات التي سماها بالظلامية .

قبل مجيئه إلى الجزائر وإبان انتسابه للمصالح الخاصة نفذ عمليات خارج القانون ذات طابع سري كالسرقة والقتل والتخريب والإرهاب في مهمات مختلفة وتدرب على القتل دون ترك أي أثر كما تدرب على الكذب ،والنسيان وكل ذلك كان تحت شعار “من أجل فرنسا” كما يزعم.

وقتها أيضا لم يتوان في استهداف جهات كانت تبيع السلاح لجبهة التحرير والناقلين وكشف أن هناك بواخر أغرقت في عرض بحري الشمال والأبيض المتوسط وطالت يده مهربي السلاح، إذ أن بعضهم إصابته توعكات غريبة وآخرين أصابتهم هواجس انتحارية.

أول مهمة أسندت إليه في الجزائر هو تفعيل نشاط خلية الاستعلامات ،وشرع في تكوين شبكة المتعاونين والمخبرين لجمع معلومات عن رؤوس جبهة التحرير بالمنطقة .

ومن بين المتعاونين معه، خص بالذكر شخص إسمه “كمال إيصولح” وهو من عائلة خدمت فرنسا منذ دخولها الجزائر وهي عائلة تنحدر من الجيش الانكشاري التركي ،وقدم هذا المخبر خدمات جليلة إثر تمكنه من اختراق صفوف الجبهة حتى أنه استطاع ان يزرع ضابطا فرنسيا داخلهم.

علاقته مع التعذيب -يقول إنها – بدأت مع فرق الشرطة والدرك الفرنسيين لأنها كانت أفضل وسيلة عندهم لاستنطاق المتهمين وأنه لم يمارسها من قبل ،وكان دائما ما يعتقد أنه سيأتي يوم يتعرض إلى التعذيب ،ولم يكن يتصور أن يشرف على عمليات تعذيب في يوم من الأيام .

لكنه مع مرور الزمن اقتنع أن التعذيب كان أمرًا ضروريا لا منأى عنه ،وساق لذلك حججا يراها تبرر أفعاله حينما قال أن تعذيب أشخاص أراقوا الدماء هو فعل شرعي،والمعلومات المحصل عليها خلال التعذيب قد تنقذ عشرات الأرواح المرة الأولى التي مارس فيها التعذيب كانت على جماعة لا يُشك في ضلوعها في أي أحداث فكانت عملية التعذيب حسبه تبدأ أولا بالضرب ثم تنتقل إلى الوسائل الأخرى من استعمال الماء أو الكهرباء والتعذيب بالكهرباء كان يتم بصعق الأذنين ثم الخصيتين إما بواسطة الماء فكان يدخل أنبوب داخل فمه حتى ينقطع تنفسه وبعد افتكاك اعترافات يقتلون رميا بالرصاص أو الشنق دون تحويلهم إلى المحكمة تماشيا مع أوامر سرية من السلطات الفرنسية.

وفي فترة وجوده بالجزائر رفعت السلطات الفرنسية تعداد قواتها من 60 الف الى 100 الف جندي وتلقوا تعليمات بقمع الثورة والقضاء على زعمائها بكل الطرق وبشتى الوسائل، وسرد أوساريس تفاصيل عن الهجوم القسنطيني في 20 أوت 1955 وكيف كان على علم به قبل شهر من حدوثه وهو ما جنبهم خسائر كبيرة في الارواح.

ونبه إلى المجاهدين أتباع زيغوت يوسف كانوا تحت تأثير “الكيف” ما يُفسر في منظوره لامبالاتهم خلال الاشتباكات بالأسلحة موضحا أن هذه المعلومات حصل عليها من اطباء بعد معاينتهم لمعتقلين شاركوا في الهجوم.

وفي منتصف 1956، نُقل اوساريس إلى عنابة ثم إلى الشبلي بضواحي العاصمة ورقي إلى رتبة رائد وأقر أن العاصمة وقتذاك كانت مسرحا للعمليات المسلحة بمعدل 4 عمليات في اليوم كانت أكثر وقعا وإيلاما.

بعدها بأشهر أي في عام 1957، اختاره الجنرال “ماسو” ليكون إلى جانبه بعد تعيينه مديرا عاما لإدارة مدينة الجزائر في مهمة تصفية قادة جبهة التحرير في العاصمة ،وفي القصبة تحديدا على اعتبارها محور جغرافي للجبهة.

وفرض ماسو حظرا للتجول تنفيذا لتعليمات القيادة الفرنسية وإطلاق النار دون إنذار على كل من لا يحترمه بهدف انتزاع ليالي العاصمة من جبهة التحرير الوطني.

واثناء ممارسته مهمته الأولى بالعاصمة، كان أوساريس يترك القتلى في عين المكان لكي تكون جثثهم كفيلة لإضفاء مصداقية على عمله على حد قوله ،وأن طبيعة مهمته كانت تقوده إلى تنظيم اعتقالات وتنفيذ عمليات قتل دون المرور بالمحاكمات .

واتخذ من فيلا تسمى “الأبراج الصغيرة” مكانا لممارسة عمليات التعذيب ونادرا ما يعيش هؤلاء المعتقلين فإن لم يقتلوا كما جرت عليه العادة فإنهم يتعرضون للذبح من طرف الجبهة عندما يخلى سبيلهم، جرائم التعذيب والقتل لم تكن السلطات الفرنسية تعترض عليها وفق كلام أوساريس لأن النظام القضائي لم يكن مهيئا للعمل في الظروف الاستثنائية لذلك كانت هذه الافعال احدى المهام للحفاظ على الآمن .

وقال إنه طوال تلك الفترة لم يطلب منه شخصيا تصفية أي شخص بل كان يفهم ذلك ضمنيا ،وفي رأيه أن التعذيب كان مقبولا إن لم نقل مأمورا به .

وأورد أوساريس في مذكراته مشاهد تاريخية منها القاء القبض على العربي بن مهيدي من طرف “بيجار” الذي صار فيما بعد صديقا لبن مهيدي فكان يعامله باحترام ويظلان يتحدثان لليالي وجها إلى وجه وهما يحتسيان قهوة.

ولعب بيجار على استفزاز بن مهيدي لينتزع منه معلومات باستغلال تشاحن قديم بينه وبين بن بلة محاولا تحسيسه بأنه أقل أهمية منه فيضطر بن مهيدي لإعطاء معلومات من شأنها اثبات أنه الرجل الأول في الجبهة ، ووجد بيجار نفسه منساقا وراء حديث بن مهيدي ،وشعر بصداقة تجاهه ،واعترف أوساريس أن بن مهيدي لم يتعرض للتعذيب إطلاقا ولم تكن الطريقة التي عومل بها تروق للقادة العسكريين الآخرين .

وطرأ خلاف بين القادة حول مصير بن مهيدي ورأوا أن تقديمه للقضاء فكرة غير صائبة فاتفقوا على تسليمه إلى أوساريس وأثناء عملية التسليم أدت فرقة المظليين تحية الشرف لبن مهيدي بأمر من بيجار الذي لم يكن حاضرا وهو ما فاجأ أوساريس .

أقتيد بن مهيدي إلى مزرعة تقع خارج العاصمة وادخل إلى غرفة وقاموا بتقييده ثم شنقه أوساريس بطريقة تفتح مجال احتمال حدوث عملية انتحار .

تقريبا على نفس الشاكلة، كان مصير المحامي علي بومنجل بعد اعترافه بإعارة مسدسه الخاص لأشخاص نفذوا عملية إغتيال فرنسيين ، ففي المرة حاول بومنجل الانتحار لكنها كانت فاشلة ،وفي المرة الثانية دفعه جندي من أعلى جسر وقيد في المحضر على أنه انتحار .

وقبل أن يختم مذكراته، تحدث أوساريس عن تفاصيل تتعلق بمعركة الجزائر منها أن ياسف سعدي هو من اخبرهم دون ضغوط بمكان علي لابوانت وقال أن شهرة علي لابوانت كان تزعج ياسف سعدي وعلي بومنجل ! رغم ما ذكره أوساريس من اعترافات حول تعذيب الجزائريين وقتلهم إلا أنه لم يشعر بالندم