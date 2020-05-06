وقفة مع الحاج المقراني ومحمد بوقرة

بقلم: احسن خلاص

يعم في المنابر والمواقع هذه الأيام الغضب والسخط على ما يصدر من بعض من يختفون وراء الشاشات لينفثوا سموم العنصرية والكراهية وإقامة محاكم على النوايا والعقائد بالرغم من الوجه الصارم الذي أظهره قانون محاربة الكراهية الذي صدر مؤخرا. ولأن هذه الخطابات تستثمر عادة في النسيان فإن أفضل سلاح لمحاربتها هو التذكير لعل الذكرى تنفع المؤمنين. فعندما نفقد البوصلة التاريخية فإننا نتحول دون أن نشعر إلى أداة في يد من لا هم له إلا إيقاظ الفتن وإذكاء النعرات.

تمر علينا هذه الأيام ذكريات لم يحجبها عنا الحجر وحده، إنما ساهم في طمسها ذلك النزوع إلى النسيان بل محاولة التخلص من ثقل إرث الماضي الذي كان من قبل يساعد على توضيح الرؤى وإجلاء الضباب في زمن يصل فيه الأمر بالعارفين بالحقائق التاريخية إلى الشعور بالاغتراب والعزلة أمام تلك الكثافة من الزيف والبهتان التي ينهل منها خطاب الكراهية.

وفي هذا السياق الذي يشهد عزلة التاريخ نتذكر الخامس من ماي، تاريخ استشهاد بطلين من أبطال تاريخنا المجيد، بطل المقاومة الشعبية بالقبائل الصغرى الحاج المقراني مفجر ثورة 1871 والبطل قائد الولاية الرابعة التاريخية سي محمد بوقرة الذي سقط وسلاحه في يده في 1959.

قد لا يتسع المقام للإحاطة الوافية بمسار الرجلين للفروق الكبيرة بينهما وتباعد السياقات التاريخية فالحاج المقراني دخل في حرب مع فرنسا الاستعمارية بعد العودة القوية للجنرالات الذين استولوا على بلدته مجانة بأراضيها الخصبة وأفشلوا مشروع المملكة العربية التي كان مرشحا لقيادتها بعد رفض الأمير عبد القادر العرض، كما أوقفوا مشروع السكك الحديدية الذي تولاه بنك روتشلد بل أمعنت الإدارة الاستعمارية الجديدة في تهميشه وإضعاف مكانته وفرض الرسوم والضرائب عليه وعلى ملاك وفلاحي المنطقة. بدأ هذه الحرب بتقديم استقالته لممثل الحاكم العام في برج بوعريريج قبل أن يرسل رسالة يعلن فيها الحرب على فرنسا ابتداء من 16 مارس 1871 فعبأ قبائل المنطقة واتصل بالشيخ الحداد، شيخ الطريقة الرحمانية ليشكل معه تحالفا استراتيجيا جمع السلطة العسكرية السياسية والقيادة الروحية. كانت الظروف مناسبة لاستعار نار الحرب ففرنسا كانت منشغلة بحربها مع بسمارك بينما كانت الأوضاع المزرية التي وصلت إليها القبائل كفيلة بأن لا تختار إلا سبيل المواجهة العسكرية التي جندت لها فرنسا كل قواتها المرابطة على الحدود مع ألمانيا للقضاء على تلك الثورة التي انتشرت بسرعة شديدة إلى الشرق والغرب والجنوب. لكن استشهاد الحاج المقراني في 5 ماي 1871 بمنطقة عين بسام كان له تأثير بليغ على الثورة فقد خلف انقساما حول الزعامة بين أبناء الحداد وإخوة المقراني وفي مقدمتهم بومزراق.

أما سي محمد فقد كان له مسار سياسي ونقابي ضمن الحركة الوطنية منذ بداية الأربعينات من القرن الماضي، شارك في مظاهرات 8 ماي بمسقط رأسه بخميس مليانة واعتقل وعندما أطلق سراحه انطلق إلى تونس لاستكمال تعليمه الديني قبل العودة في 1947 التي تزامنت مع إنشاء المنظمة الخاصة فصار عضوا فيها متدرجا في سلم المسؤوليات وقد مكنه من ذلك تكوينه المهني والنقابي حيث التحق بشركة السكك الحديدية واحتك من خلالها بالنقابيين من أصول أوروبية ويهودية وهي العلاقات التي استغلها لتشكيل خلايا دعم مدني للعمل الثوري بمنطقة الونشريس. التحق بالثورة في بدايتها بشكل طبيعي لأنها كانت تمثل استمرارا للعمل ضمن المنظمة الخاصة ولنضالاته السياسية والنقابية التي أكسبته تكوينا مزدوج اللغة والثقافة وهو من النادر في ذلك الوقت لاسيما وأن الرجل أضاف إليها روحا نادرة من الشجاعة والإقدام حيث أبلى بلاء حسنا في معارك واشتباكات قاتلة مع العدو الاستعماري. رافق وفد المنطقة الرابعة بقيادة اعمر أوعمران لحضور مؤتمر الصومام عام 1956. في 1958 خلف الصادق دهيليس في قيادة الولاية الرابعة حيث صارت الولاية أكثر تنظيما في عهده بشهادة المجاهد الرائد لخضر بورقعة الذي كان رفيقه في السلاح بالرغم من ضعف الوسائل والميل إلى حدوث شرخ بين قيادات الثورة في الداخل والخارج.

كان شتاء 1958 قاسيا على قادة الثورة بالداخل إلى درجة شعورهم بأنهم محاصرون من كل جهة فقد تزامن صعود ديغول إلى الحكم في فرنسا بمهمة خاصة وهي القضاء على الثورة في الداخل من خلال عمليات الجنرال شال مع تشكيل الحكومة المؤقتة دون استشارتهم بل إن الحكومة ضمت عضوين من الولايات وهما الدكتور لمين خان من الولاية الثانية وعمر اوصديق من الولاية الرابعة دون علم القيادات وهو ما اعتبره سي محمد بوقرة تجاوزا للموقع القيادي للعقداء. يضاف إلى ذلك انقطاع تزويد هذه الولايات بالمال والسلاح والذخيرة ما جعلها في وضع المنهك. وضع كهذا جعل العقيد عميروش يدعو إلى اجتماع قادة الولايات الذي عين له 6 ديسمبر موعدا له في مكان تابع للولاية الثانية يسمى اولاد عسكر.

أسفر الاجتماع عن تقرير متين وشديد اللهجة تجاه الحكومة المؤقتة الوليدة وإحداث آلية تنسيق بين الولايات للتعويض عن العزلة التي وقعت فيها، إذ أن مؤتمر الصومام الذي قسم الولايات لم يحدد آلية ميدانية للتنسيق بينها. كان سي محمد ضمن قيادة أركان ثلاثية انبثقت عن الاجتماع وضمت إلى جانبه عميروش وسي الحواس كلفت بتقديم السند للولايتين الأولى والسادسة ورفع التقرير إلى الحكومة المؤقتة. فضل سي محمد العودة إلى مركز قيادته بالمدية قبل أن يكلف الرائد عز الدين وعمر اوصديق بالنيابة عنه بينما استشهد عميروش وسي الحواس قبل إتمام مهامها في نهاية مارس 1959.

كانت قوات جيش الاستعماري حريصة على تبليغ سي محمد بوقرة نبأ استشهاد البطلين حيث قامت في أفريل بإطلاق منشور عن طريق مروحية يخاطب سي محمد مباشرة بالقول إن رفيقيه عميرش والحواس تم القضاء عليهما وأن المصير ذاته ينتظره في حرب سيكولوجية لإضعاف معنوياته لاسيما وأن استشهاد الرفيقين يعني في ما يعني إجهاض العملية التي انطلقت من اجتماع قادة الولايات فضلا عن أنه يمثل خسارة فادحة للثورة في وقت بدأت فيه عملية عسكرية طويلة غرضها القضاء على جيش التحرير الوطني داخل البلاد.

قضى سي محمد بعدها أياما عكرة كانت مزيجا من القلق والتفكير في إنقاذ الثورة وكان على يقين أن قوات الجيش الاستعماري تتربص به وإمكانية النجاة ضئيلة إذا جندت القوة التي جندتها للقضاء على عميروش وسي الحواس لذا لجأ إلى منطقة أولاد بوعشرة في طريقه لتفقد كتيبة الزبيرية قبل أن تباغته في 5 ماي 1959 فرقة من الجيش دخل معها في معركة غير متكافئة استشهد على إثرها، رحمه الله.

نريد لهذه الوقفة مع هذين الرجلين من رجال الجزائر وما أكثرهم، أداة لفك العزلة عن التاريخ فالخطابات المزيفة تجد ضالتها في شح المادة التاريخية واجتثاث الفرد عن الحقائق التاريخية الذي يجعله فريسة لكليشيهات موجهة لتذكية الصراعات الإيديولوجية والسياسية.