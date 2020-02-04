وقفة احتجاجية لمدراء المتوسط أمام وزارة التربية

نظم اليوم مئات مدراء المتوسطات من مختلف ولايات الوطن وقفة احتجاجية أمام ملحقة وزارة التربية في رويسو، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.

ودعا المدراء الذين توافدوا على مقر ملحقة وزارة التربية منذ صبيحة اليوم، الوصاية إلى ضرورة إعادة تصنيف مدير متوسطة بما يتماشى و ثقل المهمام المسندة اليه حيث لا يعقل تصنيفه في نفس صنف الأستاذ، مع تصنيف المتوسطات حسب عدد الأفواج و نظام الدراسة خارجي –نصف داخلي – داخلي مع اعطاء منحة موافقة لكل صنف.

وطالب المحتجون كذلك باستحداث رتبة مدير رئيسي و مدير مكون، و استحداث منحة خاصة بالمسؤولية و النقل و السكن، بالإضافة إلى رفع من قيمة التعويضات لمهام رئيس مركز امتحان، زيادة على مطالبتهم المطالبة بالترقية الى رتب اعلى امين عام و مدير تربية.