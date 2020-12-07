الأساتذة الناجحون في مسابقة التوظيف يحتجون امام مقر وزارة التضامن

نظم صبيحة اليوم الأساتذة الناجحون في مسابقة التوظيف بقطاع التضامن الخاصة بالتعليم المتخصص لذوي الإحتياجات الخاصة وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة للمطالبة بتنصيبهم بعد مرور 9 أشهر منذ ظهور النتائج، وحسب تصريحات ممثلو المحتجين ليومية “الوسط” فإن المسابقة التي أعلن عنها في ديسمبر 2019 وأجريت شهر جانفي 2020 وبعد ثلاثة أشهر أعلنت مديرية النشاط الإجتماعي ببئر خادم عن النتائج الأولية التي تمثلت في نجاح 157 معلم رئيسي مختص إبتدائي و 300 معلم متوسط لتلاميذ ذوي الهمم ، ولكن منذ إيداع ملفاتهم لم يتم استدعائهم لحد الساعة من أجل إمضاء المحاضر وتنصيبهم كما حدث في باقي ولايات الوطن التي تم فيها تنصيب الأساتذة الناجحين منذ شهور بصفة عادية ، وفي السياق ناشد هؤلاء وزيرة التضامن من أجل التدخل العاجل وإنصافهم في هذه القضية وإنقاذهم من المصير المجهول . أحسن مرزوق