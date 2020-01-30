وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال الأوكرانيين في الجزائر للاستثمار

كشف رئيس المركز العربي للتطوير والاستثمار الأمين بوطالبي، اليوم الخميس 30 جانفي، عن زيارة وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال الأوكرانيين للجزائر من أجل الاستثمار.

وقال بوطالبي في حديثه عبر الإذاعة الوطنية، “إن رجال الأعمال من بلدان مختلفة تسعى لأن تضع موطيء قدمها في الجزائر على غرار الأوكرانيين”، وتابع “أكد لنا مؤخرا سفير هذا البلد أن وفدا رفيع المستوى من رجال الأعمال سيزور بلادنا قريبا رغبة في استكشاف فرص الاستثمار عندنا”.

وعن المجالات التي تستهوي رجال الأعمال الأكرانيين، فقال بوطالبي إنها تتعلق بمجالات التعدين والنسيج والزراعة والسياحي.

كما أبرز ذات المتحدث تجربة تركيا التي أعطت –حسبه- أهمية للمؤسسات الناشئة والمناولة وتفعيل دور قطع الغيار وغيره، وأصبحت اليوم تصنع طائرة الأباتشي والبوينغ وغيرها حسب تعبيره.