وفاق سطيف يتحدى ” الفاف” ويلجأ للمحكمة الرياضية

قررت إدارة وفاق سطيف، اللجوء إلى المحكمة الرياضية بالجزائر، وهذا كرد على رفض لجنة الطعون التابعة للإتحاد الجزائري لكرة القدم، للطعن المقدم من الوفاق على قرار المكتب الفيدرالي بحرمان النادي من تأشيرة لعب دوري أبطال إفريقيا.

وأصدرت إدارة ” النسر الأسود”، بيان اليوم الثلاثاء، كشفت فيه أنه لن تسمح في حق النادي، وستلجأ على ” التاس” من أجل النظر في الطعن المقدم، بحرمان الفريق من المشاركة في دوري الأبطال رغم إحتلاله للمرتبة الثانية في جدول الترتيب.

وكانت لجنة الطعون قد رفضت الطعن المقدم من قبل الإدارة السطايفية، مؤكدة أن الوفاق سيشارك في كأس “الكاف” الموسم المقبل.