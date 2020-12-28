وفاق سطيف يتأهل على البساط الأخضر في كأس الكاف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميا تأهل نادي وفاق سطيف إلى الدور السادس عشر مكرر لمنافسة كأس الكاف على البساط بعدما سبق له التنقل الأسبوع المنصرم إلى التشاد من أجل مواجهة نادي النهضة لحساب لقاء ذهاب الدور السادس عشر من المنافسة القارية التي كانت مقررة في التشاد غلا أن تشكيلة المدرب نبيل الكوكي وجدت أبواب الملعب موصدة في وجهها رفقة محافظ المقابلة وثلاثي التحكيم الذين عادوا أدراجهم دون لعب اللقاء، وهي الأحداث التي وقعت على خلفية النزاع القائم بين وزارة الشباب والرياضة التشادية والاتحادية المحلية لكرة القدم، وفي هذا الصدد تلقّت امس إدارة وفاق سطيف مراسلة رسمية من الكاف والتي اكدت من خلالها منح التأهل إلى ممثل الجزائر في المنافسة القارية دون لعب، بعدما سبق ان أعفي من لعب الدور التمهيدي، أين جاء هذا القرار على خلفية التقرير الذي دوّنه المحافظ هيلار سبليت الذي أكد أن وفد الوفاق كان حاضرا أمام ملعب اللقاء لكن أبوابه كانت مغلقة في وجهه مثلما حدث معه في الحصة التدريبية التي سبقت موعد المواجهة أين منع من الدخول من أجل التدرب مثلما تنص عليه لوائح الكاف، وبالتالي ينتظر رفقاء اللاعب عمورة عملية سحب القرعة من أجل التّعرف على منافسه في دور السادس عشر مكرر، والذي سيكون إحدى الفرق المقصاة من دوري أبطال إفريقيا.

وفي هذا الصدد تاكّد برمجة المباراة التي تجمع وفاق سطيف ونادي نصر حسين داي بتاريخ الفاتح جانفي المقبل على ملعب 20 أوت بالعاصمة، حيث تندرج لحساب اللقاء المؤجل عن الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى.

عيشة ق.