وفاة 3 أشخاص وإصابة ستة آخرين في حادث مرور خطير بقسنطينة

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم، إثر حادث مرور أليم بين بلديتي مرسط والعوينات بولاية قسنطينة، حسب ما أفادت به مراسلة “البلاد”.

حادث السير ثمثل في اصطدام سيارتين سياحيتين على مستوى الطريق الوطني رقم 16 في شقه الرابط بين بلديتي مرسط والعوينات (مقابل شركة كوسيدار )، أسفر عن وفاة شخصين أعمارهما 23 و32 سنة في عين المكان، تم تحويل الجثتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مرسط، فيما توفي الشخص الثالث متأثرا بجروحة بالمستشفى.

كما أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص أعمارهم تتراوح بين 20 و31 سنة تم إسعافهم وتحويلهم إلى استعجالات مستشفى مرسط.