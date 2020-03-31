وفاة 29 شخص خلال أسبوع جراء حوادث المرور

الأولىالمجتمع
عن إلياس بن عبيد 239

لقي 29 شخصا حتفهم وأصيب 653 أخرين بجروح مختلفة في 611 حادث مروري سجلت خلال الفترة الممتدة من 22 الى 28 مارس الجاري , حسبما أفادت به الثلاثاء حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية .

وأوضح ذات المصدر ان أثقل حصــيلة سجلت في ولايــة المسيلة بوفاة 06 أشخاص و جرح 19 آخرين تم إسعافهم و تحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 21 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة –يضيف نفس المصدر — بـ 579 تدخلا سمح بإخـــماد 380 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة, أما فيمــا يخص العمليات المختلفة فقامت وحدات الحماية المدنية بـ 8090 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 6913 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر .

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