وفاة 20 شخصا أغلبهم أفارقة في حادث مروع بتمنراست

لقي 20 شخصا مصرعهم أغلبهم من جنسيات أفريقية وإصابة 11 آخرا بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور مروع في منطقة “عين امقل” بولاية بتمنراست، إثر انقلاب سيارة من نوع تويوتا ستايشن كانت تقلّهم.

حسب بيان لمديرية الحماية المدنية لولاية تمنراست، أن وحدات الحماية تدخلت اليوم في حدود الساعة 16 و 20 دقيقة على إثر حادث مرور يتمثل في إنقلاب سيارة من نوع تويوتا ستايشن، على مسافة 110 كلم من أراك بإتجاه تمنراست.

واضاف البيان ان الحادث خلف وفاة 20 شخصا منهم 19 رعايا أفارقة و مواطن جزائري واحد ، (بينهم 08 أطفال و12 رجلا) ، وإصابة 11 أخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.

أمين بن لزرق