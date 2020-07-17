وفاة 11 عاملا وإصابة 411 آخرين بكورونا

كشفت مديرة الأمن والصحة بالمديرية العامة لمجمع سونلغاز، أمس، أن المؤسسة اتخذت عدة تدابير احترازية منذ بداية جائحة كورونا، لكن مع هذا تم تسجيل 411 إصابة وتسجيل 11 وفاة في صفوف عمالها.

وقالت بوبكر، عند استضافتها على قناة النهار، أن المؤسسة شكلت خلية أزمة على مستواها، حيث اتخذت 80 قرارا، حول كيفية ضمان التوزيع العادل للكهرباء للمواطن خلال الحجر الصحي، مشيرة أن سونلغاز جندت فرقا على مستوى الشركات، ضمانا لاستمرارية الخدمة للعائلات، بما فيها قرار تعليق قطع التيار الكهربائي عن العائلات، التي لم تسدد الفواتير، ومنحتهم فرصة تسديد الفواتير بالأشطر لغير القادرين.

مريم خميسة