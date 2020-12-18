وفاة وزير الداخلية السابق يزيد زرهوني عن عمر 83 سنة

توفي صبيحة اليوم وزير الداخلية الاسبق في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نور الدين زرهوني صبيحة عن عمر يناهز ال83 سنة بعد فترة مرض طويلة ويعد نور الدين زرهوني من مواليد سنة 1937 بتونس واصوله من مدينة ندرومة بتلمسان ، التحق بالثورة في المغرب اين ضمه عبد الحفيظ بوصوف وضمه الى جهاز المخابرات “المالغ ” بالقواعد الخلفية بالمغرب

وبعد الاستقلال عمل في قسم العمليات في الجهاز. وفي سنوات السبعينات شغل موقعا في قسم التحاليل والتوثيق في الجهاز نفسه. ثم غادره ليصبح واحدا من أقرب مساعدي العقيد قاصدي مرباح ، شغل رئيس ادارة المخابرات سنة 1979 الى غاية سنة 1982 ليحول الى العمل الديبلوماسي كسفير للجزائر في واشنطن ، تم ميكسيكو فطوكيو ، واخريرا ساند الريس عبد العزيز بوتفليقة في حملته الانتخابية، فعينه وزيرا للداخلية في أول حكومة يشكلها، كما كلفه بتنظيم قمة رؤساء مؤتمر الوحدة الإفريقية بالجزائر وقد استقال من الحياة السياسية بعدها سنة في اخر العهدة الثانية لرئيس الجمهورية واحيل على التقاعد لتوافيه المنية صبيحة اليوم الجمعة صباحا بعد معاناة مع المرض .

محمد بن ترار