وفاة نجم المنتخب العراقي السابق ناظم شاكر بفيروس كورونا

ج.ن

توفي، اليوم الجمعة، ناظم شاكر نجم المنتخب العراقي لكرة القدم السابق وأحد رموزه في كأس العالم في المكسيك عام 1986، عن 62 عاماً متأثراً بمضاعفات جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكانت الأوساط الكروية في العراق، فقدت في جوان الماضي نجم الكرة العراقية السابق أحمد راضي لإصابته أيضاً بفيروس كورونا.

وُلد صخرة المنتخب العراقي مثلما يعرف بين مشجعيه عام 1958 في منطقة الدورة في العاصمة بغداد.

وبعد بداية في الأندية الشعبية، أصبح في عام 1976 أبرز لاعبي نادي القوة الجوية الذي كان يعرف وقتها بنادي الطيران وهو أعرق الفرق في البلاد.

وفي عام 1979 استُدعي لصفوف المنتخب العراقي ليصبح أحد أشهر مدافعيه.