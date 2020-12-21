وفاة عاملان ردما في اشغال قناة صرف صحي بحي 300 مسكن بسيدي علي في مستغانم

لقي عاملان حتفهما ردما تحت ركام الترب فيما تعرض عامل ثالث لجروح وحالة صدمة صبيحة اليوم الاثنين وذلك خلال أشغال حفر قناة صرف صحي بعمق مترين بعمارة بحي 300 مسكن ببلدية سيدي علي في ولاية مستغانم ، هذا وفور الحادث تدخل أعوان الحماية المدنية لوحدة سيدي علي، ، من أجل انتشال عاملين من تحت ردم أتربة حيث تم تقديم إسعافات أولية للعامل المصاب فيما تم انتشال جتث الضحيتان واحالتهما الى مصلحة حفظ الجتث في حين فتحت مصالح الامن تحقيقات في الموضوع .

محمد بن ترار