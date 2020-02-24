وفاة سيناتور عن الثلث الرئاسي الطيب فرحات حميدة

عزى رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، عائلة المجاهد والسيناتو عن الثلث الرئاسي، الطيب فرحات حميدة، راجيا الملى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته ويرزقهم الصبر والسلوان إثر هذه الفاجعة.

وجاء في تعزية للغرفة التشريعية العليا “آلمني هذا المصاب الجلل، إذ فقدنا الأخ فرحات حميدة، وفي لحظة الوداع الكئية هذه، لا أملك إلا استدرار الرحمات على روحه الزكية، والوقوف معكم بخشوع في محراب الدعاء والتضرع إليه جل وعلا أن يجعل من رصيده الحافل، مجاهدا وسفيرا زبرلمانيا وخادما بإخلاص وتفاني لوطنه.. أن يجعل من كل ذلك شفيعا له.. وزادا من صالح أعماله التي يلقى بها وجه الله”.

وتابع رئيس مجلس الأمة بالنيابة “إنني ونحن نتقبل هذا المصاب في وفاة فقيدنا بالرضى والصبر على الإبتلاء، أتوجه باسمي ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة إلى كافة أعضاء أسرتكم الكريمة وإلى الأصدقاء والأقارب ورفقاء دربه من المجاهدين وأولئك الذين عرفوه وعملوا معه، بصادق مشاعر التعاطف والمساواة.. وخالص التعازي”.