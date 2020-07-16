وفاة رئيس بلدية سي عبد الغاني بتيارت متاثرا بفيروس الكورونا

توفي نهار اليوم الخميس، رئيس بلدية سي عبد الغني، التابعة لدائرة السوڨر شرق ولاية تيارت عبد القادر مهيزل البالغ من العمر 56 سنة بمصلحة الحجر الصحي لمستشفى السوقر بعد اصابته فيروس كوفيد 19

ها وقد اصيب رئيس البلدية بفيرويس الكورونا التزم خلالها الحجر الصحي المنزلي، قبل أن يحول مستشفى السوڨر الذي مكث فيها لأيام قبل ان يلفظ أنفاسه الأخيرة صبيحة اليوم بعدما كان يعاني من مرض مزمن ووري جثمان الفقيد الثرى في حدود العاشرة صباحا بمقبرة بلدية سي عبد الغني ضمن الإجراءات الاحترازية المعمول بها

للتذكير ان الفقيد كان رئيسا لبلدية سي عبد الغني خلال هذه العهدة فقط منتخب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي لعهدتين متتاليتين، بعدما شغل نائبا لرئيس البلدية للعهدة التي قبلهما .

محمد بن ترار