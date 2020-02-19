وفاة امرأتين وطفل بالأنفلونزا يثير الهلع

الأمر يتعلق بأنفلونزا عادية

عاش مستشفى وهران مساء أول أمس حالة هلع حقيقة سرعان ما توسعت إلى كافة المدينة على خلفية وفاة امرأتين وطفل في ال16 من العمر بأنفلونزا حادة وزاد التخوف بعدما كانت إحدى السيدتين المتوفيتين هي ممرضة تعمل بمستشفى وهران ما أدى إلى كثرة الهلع والخوف خصوصا بعدما تداول رواد التواصل الاجتماعي أن القضية تتعلق بوباء أنفلونزا كرونا الخطيرة ، الأمر الذي سارع بمديرية الصحة وإدارة مستشفى وهران بإصدار بيان في ساعة متأخرة من نهار أول أمس تؤكد أن الوفيات توفوا جراء أنفلونزا حادة لاعلاقة لها بوباء كرونا ، كما أن الفيروسات المصاب بها الضحايا الثلاثة مختلفة ما يبعد شبهة انتشار العدوى بينهم ، كما نفت إدارة المستشفى استقبال العشرات من الضحايا وفقا لما تداوله رواد التواصل الاجتماعي ، مؤكدة أن الأمور جد عادية وأن الحالات الثلاث هي مصابة بأنفلونزا عادية التي تصيب أي مواطن في الشتاء بفعل نزلة برد لاغير

محمد بن ترار