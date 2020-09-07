وفاة اللواء صواب مفتاح قائد الناحية العسكرية الثانية

توفي فجر اليوم الاثنين، اللواء مفتاح صواب القائد السابق للناحية العسكرية الثانية بوهران، على إثر مرض عضال بالمستشفى المركزي للجيش “محمد الصغير نقاش”.

وبعث عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسحلة، وزير الدفاع الوطني، برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة الفقيد وذويه وإلى رفاقه في قيادة الجيش الوطني الشعبي، أشاد فيها بمآثر الراحل وبمساره الحافل بالعطاء الوطني الدائم في خدمة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، متضرعا إلى العلي القدير أن يتغمّد هذا الوطني الوفي للشرف العسكري، ولرسالة نوفمبر المجيدة، بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما تقدم الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وأقاربه وإلى كل مستخدمي الناحية العسكرية الثانية، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.