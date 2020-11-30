وفاة الكاتب نذير عصاري بعد اصابته بفيروس كورونا

توفي الكاتب نذير عصاري ليلة السبت إلى الأحد عن عمر يناهز 75 سنة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). الفقيد من مواليد 1945 بالعاصمة وهو إطار في المالية ويعشق التصوير الفوتوغرافي كما صدر له سنة 2007 ثلاث أعمال حول مدينة الجزائر العاصمة.

وعرف الكاتب حين صدر كتابه “مدينة الجزائر من النشأة إلى الحكم العثماني” سنة 2007 عن دار النشر آلفا والذي يسلط الضوء على تاريخ هذه المدينة إلى غاية نهاية الحكم العثماني ليليه بعد ذلك كتاب قيم آخر بعنوان “مدينة الجزائر، ماضي على الخريطة”.

وكان آخر اعماله بعنوان “مدينة الجزائر، زرقة البحر والأضواء” صدر سنة 2019 عن المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية.