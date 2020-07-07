وفاة الرئيس المدير العام لمجمّع النسيج “جيتيكس” مقران زروقي بسكتة قلبية

توفي، اليوم الثلاثاء، الرئيس المدير العام لمجمّع النسيج “جيتيكس”، مقران زروقي، إثر إصابته بسكتة قلبية.

وقال وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، في نص تعزيته للفقيد، إن القطاع الصناعي العمومي فقد واحدا من إطاراته المخلصين الذي تفانى طيلة مساره المهني في خدمة الصناعة الجزائرية.

مضيفا في معرض التعزية التي نشرت على الصفحة الرسمية للوزارة في “الفايسبوك”:”لا يسعني إلا أن أتقدم باسمي الخاص وباسم كل عمال وإطارات الوزارة الصناعة بأخلص عبارات التعازي وصادق المواساة لعائلة الفقيد”.

ودعا وزير الصناعة للفقيد مقران زروقي بأن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

معين تيت