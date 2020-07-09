وفاة الحكم الدولي السابق محمد كوراجي بفيروس كورونا

ج.ن

غيّب الموت الحكم الدولي السابق، محمد كوراجي،اليوم الخميس، بمدينة قسنطينة مسقط رأسه عن 68 عاما، متأثرا بإصابته يفيروس كورونا المستجد.

يذكر ان الراحل كوراجي، بدأ مسيرته في عالم التحكيم عام 1974، واعتزله في 1998، وعاد له شرف إدارة نهائي كأس الجزائر لعام 1996، الذي عرف فوز مولودية وهران على اتحاد البليدة 1-0، بعد الوقت الإضافي.

كما شارك الراحل في ” كان 1996″ التي جرت بجنوب إفريقيا. وتقدم رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي وأعضاء المكتب الفيدرالي، بتعازيهم الخالصة لعائلة الفقيد، راجين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

وعلى إثر هذا المصاب الجلل يتقدم طاقم موقع ” الوسط” بخالص التعازي وأصدق عبارات المواساة لعائلة الفقيد.