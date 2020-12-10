وفاة أسطورة كرة القدم الإيطالية باولو روسي

توفي المهاجم الايطالي باولو روسي, هداف مونديال عام 1982 في اسبانيا, عندما توج منتخب بلاده بطلا, عن عمر يناهز 64 عاما, وفق ما أعلنت وسائل إعلام ايطالية هذا الخميس.

وقاد باولو روسي ايطاليا إلى الفوز في مونديال 1982 على البرازيل والأرجنتين حاملة اللقب وألمانيا الغربية في طريقها نحو رفع كأس العالم في إسبانيا.

وكان باولو روسي قد هزم البرازيل وقاد كتيبة المدرب انزو بيرزوت إلى إحراز اللقب العالمي بفضل “هاتريك” في مرمى “السيليساو” (3-2) في الدور الثاني قبل أن يسجل هدفين آخرين في نصف النهائي في مرمى بولندا (2-0) وهدفا في المباراة النهائية ضد ألمانيا الغربية (3-1) ليتوج هدافا للمونديال برصيد 6 أهداف.

و اكتشف نادي جوفنتوس موهبته عندما كان شابا لكن سنواته الأولى في صفوف “السيدة العجوز” شابتها الإصابة ثلاث مرات في غضروف الركبة. ودافع أيضا عن ألوان أندية كومو على سبيل الإعارة و فيشتنتسا وبيروجيا وميلان وهيلاس فيرونا ايضا.

و اعتزل روسي اللعب عام 1987 بعمر الحادية والثلاثين بعد أن خاض حوالي 400 مباراة في البطولة الايطالية سجل خلالها 154 هدف, و 48 مباراة دولية سجل فيها 20 هدفا.

وتأتي وفاة روسي بعد أسبوعين على رحيل الأسطورة دييغو مارادونا الذي كان توج بطلا للعالم عام 1986 مع الأرجنتين.