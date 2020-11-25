وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا بأزمة قلبية

وتوفي أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة صباح اليوم في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

يذكر أن مارادونا الفائز بلقب كأس العالم مع الأرجنتين عام 1986 نقل إلى مستشفى “إيبنسا” في مدينة لابلاتا الأرجنتينية بسبب معاناته فقر الدم والجفاف، قبل أيام من احتفاله بعيد ميلاده الـ60.

وقال طبيبه قبل أيام إن “الأمر كان مؤثرا. أسبوع صعب بعض الشيء بالنسبة له، كان تحت ضغط كبير، هذا الأمر أثّر عليه ذهنيا”.

وكان مارادونا الذي يعد واحدا من بين أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور تولى في آخر أيامه تدريب نادي “خيمناسيا إي إسغريما” في لابلاتا.

وآخر ظهور علني لمارادونا في عيد ميلاده الـ60 كان يوم الجمعة الماضي قبل مباراة فريقه في الدوري ضد باتروناتو.