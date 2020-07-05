وعود رسمية من وسيط الجمهورية

كشفت التنسيقية الوطنية لحاملي الماجستير والدكتوراه، أمس، عن فحوى اللقاء الذي جمعها مؤخرا، مع وسيط الجمهورية، كريم يونس، مؤكدة أنها تلقت وعود رسمية، بالشروع في النظر في ملفها الخاص بالتوظيف المباشر، مع السلطات العليا بالبلاد، في حين تلقت وعود بالموافقة على طلب إدراج موعد لقاء مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأوضحت التنسيقية في بيان لها، التزام وسيط الجمهورية، كريم يونس، بالدفاع عن حقنا في التوظيف المباشر، في اطار القوانين السارية، ومتابعة قضيتنا، من خلال ربطنا بأحد مستشاريه، الذي كلفه بالعمل مع التنسيقية الوطنية لحاملي وطلبة الدكتوراه والماجستير، والاهتمام بجميع حيثيات القضية، حتى يتم صياغة لائحة مطالب يتم تقديمها للوسيط في أقرب الآجال، مضيفة التزام وسيط الجمهورية رسميا، بمراسلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لإبلاغه بمضمون انشغال التنسيقية المتعلق بالتوظيف المباشر، لحملة الماجستير والدكتوراه، وتبليغه عريضة مطالبنا، حتى يتخذ الوزير التدابير القانونية المتاحة لحل مشكلتنا.

كما شدد البيان ذاته، على الوعد الذي قدمه المستشار القانوني لوسيط الجمهورية، أنه في حال عدم رد وزير التعليم العالي، سيراسل رئيس الجمهورية، وسلم ممثلو التنسيقية لمستشار الوسيط ملف كاملا، يحتوي على رسالة التنسيقية لرئيس الجمهورية، ومجموع الأسئلة الشفاهية والكتابية للنواب البرلمان ،لمختلف الجهات الوصية، التي يمكن أن تتدخل لحل القضية، وكذا قائمة إمضاءات الزملاء، من حاملي وطلبة الدكتوراه والماجيستر، مع إدراج طلب التوسط، لعقد اجتماع مع رئيس الجمهورية.

من جهة أخرى، أهابت التنسيقية الوطنية لحاملي الماجستير والدكتوراه، بجميع الأحرار للوقوف معها، في مواصلة النضال الميداني، معتبرة أنه الضامن الوحيد في رقابة الوعود وتحقيق الأهداف.

مريم خميسة